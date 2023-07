Weil Fiona Scott Morton US-Bürgerin ist Revolte gegen Favoritin für Wettbewerbskontrolle der EU

Dieser Machtkampf hat es in sich. Einflussreiche Männer rebellieren erfolgreich gegen die zwei mächtigsten Frauen in Brüssel. Und treiben die Wunschkandidatin der Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und ihrer Chefin, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, für einen Top-Job in der EU in den Rückzug.

Der Konflikt lässt zudem Spekulationen blühen, worum es hier eigentlich wirklich ging: den Personalvorschlag, die Amerikanerin Fiona Scott Morton zur Chefberaterin der EU für Kartellkontrolle zu machen, oder um andere offene Rechnungen?

Vestager möchte Scott Morton für die Aufgabe. Aus ihrer Sicht sind global aufgestellte US-Konzerne wie Amazon, Apple, Google, Microsoft wegen ihrer Marktmacht die größte Gefahr für einen gesunden Wettbewerb.

Ursula von der Leyen hätte den Mut aufbringen müssen, Unterstützung für Scott Morton zu mobilisieren. Roland Freudenstein, Leiter des Brüsseler Büros des Thinktanks Globsec.

Die Amerikanerin kennt diese potenziellen Gegner bestens. Scott Morton hat jahrelang die Wettbewerbskontrolle im US-Justizministerium geleitet. Später arbeitete sie für Microsoft und Amazon.

Genau deshalb war der französische Präsident Emmanuel Macron gegen sie. Parallel schrieben fünf EU-Kommissare einen Protestbrief an Kommissionschefin von der Leyen, der wohl nicht zufällig in den Medien landete: der für Außenpolitik zuständige Spanier Josep Borrell, der französische Industriekommissar Thierry Breton, der italienische Wirtschaftskommissar Paolo Gentilone, der mit Arbeit und Soziales betraute Luxemburger Nicolas Schmit und die für Kohäsion zuständige Portugiesin Elisa Ferreira.

Was Vestager als Scott Mortons größten Vorteil anpries, die detaillierte Kenntnis des Vorgehens der US-Konzerne, erklären ihre Gegner zu einem Grund für Misstrauen. Sie argwöhnen, die US-Bürgerin könnte den Interessen der USA Vorrang vor denen der EU geben.

Eine weitere Angriffslinie: warum überhaupt eine Nicht-Europäerin? Höchste EU-Jobs seien mit EU-Bürgern zu besetzen. Ausnahmen sind zwar möglich, aber bitte nicht bei dieser Aufgabe.

In Brüssel spekulieren manche aber auch, die Personalie sei nur ein Vorwand. Bei der offenen Revolte gehe es eigentlich um eine Warnung an Vestager und von der Leyen, ihre Machtposition nicht zu überschätzen.

Vestager möchte Chefin der Europäischen Investitionsbank werden. Und von der Leyen nach der Europawahl im Mai 2024 Kommissionspräsidentin bleiben. Dafür brauchen sie jeweils europaweite Unterstützung.

Roland Freudenstein leitet das Brüsseler Büro des Thinktanks Globsec.

Roland Freudenstein leitet das Brüsseler Büro des Thinktanks Globsec und sah in Scott Morton „eine gute Wahl“. Sie sei als Kritikerin des US-Konzerne bekannt. Das „Verfahren zu ihrer Nominierung ist aber nicht optimal gelaufen“.

Die Einwände der Gegner – darunter die Frage: „Und was folgt als nächstes; ein Russe oder Chinese?“ – seien zum Teil „keine seriöse Kritik“. Es treffe auch nicht zu, dass die USA umgekehrt keine Bürger Europas in hohen und sensiblen Posten akzeptieren.

„Die Britin Fiona Hill war unter drei Präsidenten die Russland-Beraterin im Nationalen Sicherheitsrat der USA“, sagt Freudenstein. In Deutschland machte Außenministerin Annalena Baerbock die US-Bürgerin Jennifer Morgan, die keinen EU-Pass besitzt, zur Klimabeauftragten im Rang einer Staatssekretärin.

Von der Leyen hätte „den Mut aufbringen müssen, Unterstützung für Scott Morton zu mobilisieren“, analysiert Freudenstein. So ist daraus „eine Schlappe für Vestager“, aber ein bisschen auch für von der Leyen geworden.