Wie realistisch ist ein Atomschlag? „Wir sollten klarstellen, dass Russland von niemandem bedroht wird“

Herr Volker, die „New York Times“ berichtet darüber, dass die Biden-Regierung im Oktober 2022 mit einem russischen Atomschlag gerechnet habe. Wie gefährlich war die Situation?

Der Artikel stützt sich auf das, was Präsident Biden einer Gruppe auf einer Spendengala erzählte – wir wissen nicht, was die tatsächlichen Geheimdienstinformationen besagten. Dem Artikel zufolge haben wir Gespräche in russischen Militärkanälen aufgeschnappt – aber das sagt uns eigentlich nichts über die Entscheidungsfindung der Führung. Es könnten sogar Informationen sein, die uns untergeschoben wurden, um uns davon abzuhalten, der Ukraine mit den benötigten Waffen zu helfen.