„Wir haben die Ukraine aufgerüstet“ Prigoschins Kritik erreicht eine neue Dimension

In der Rivalität zwischen dem russischen Militär und der Söldnertruppe Wagner steht nach Ansicht britischer Militärexperten womöglich ein entscheidender Moment bevor.

Am 1. Juli laufe eine Frist für Söldnertruppen in Russland ab, sich vertraglich dem russischen Verteidigungsministerium unterzuordnen, hieß es im täglichen Geheimdienstbericht zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin habe aber klar gemacht, dass seine Kämpfer die Verträge nicht unterzeichnen werden. Das, obwohl die Forderung ausdrücklich von Präsident Wladimir Putin unterstützt worden sei.

Bislang habe Prigoschin „ätzende Kritik“ am russischen Verteidigungsministerium geübt, sich aber Putins Autorität gebeugt. Nun entwickle sich die Rhetorik des Wagner-Chefs aber hin zu „Missachtung breiterer Teile des russischen Establishments“, so die Mitteilung weiter.

Prigoschins Kritik erreicht eine neue Dimension

Dass Prigoschin seine Kritik immer unverhohlener gegen den Kreml richtet, zeigt ein Video des Söldner-Chefs, das der ukrainischen Politikberater Anton Gerashenko gestern auf Twitter veröffentlichte.

„Was haben wir denn erreicht?“, stellt Prigoschin in dem Video die rhetorische Frage mit Blick auf die russische Invasion, nur um gleich selbst die Antwort zu geben: „Wir haben die Ukraine zur bekanntesten Nation der Erde gemacht.“

Prigoschins Bilanz zur sogenannten russischen „Spezialoperation“ fällt nüchtern aus. „Was die Demilitarisierung angeht, da hatte die Ukraine zu Beginn der Spezialoperation 500 Panzer, jetzt haben sie 5.000. Sie hatten 20.000 Soldaten, jetzt haben sie 400.000 Soldaten.“

Wir haben die Ukraine erst aufgerüstet. Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin

Zwar sind die Zahlen nicht korrekt. Zu Beginn des Kriegs besaß die Ukraine gut 200.000 aktive Soldaten. Schließt man Reserven und paramilitärische Gruppen mit ein, waren es knapp 500.000. Richtig ist aber, dass die ukrainische Armee im Zuge der Invasion durch den Westen massiv aufgerüstet wurde – sei es durch Mehrfachraketenwerfer, Präzisionsraketen, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge oder Raketenabwehrsysteme. Zusätzlich hat die Ukraine mindestens 12 neue Brigaden ausgehoben.

Entsprechend ironisch fährt Prigoschin fort: „Wie haben wir sie also entwaffnet?“, fragt er rhetorisch. „Im Gegenteil, wir haben die Ukraine erst aufgerüstet. Die ukrainische Armee ist heute eine der stärksten der Welt“.

Für Prigoschin geht es um viel

Prigoschin kritisiert nicht länger nur einzelne taktische oder strategische Fehleinschätzungen. Adressat war hier bis zuletzt das russische Verteidigungsministerium mit Sergei Schoigu an der Spitze. Seine jetzigen Aussagen stellen jedoch die gesamte Invasion als Misserfolg dar - und damit auch Putins Entscheidung. Eine neue Dimension ist damit erreicht.

„Solange Prigoschin seine Beschimpfungen nicht gegen Putin direkt richtet, hält er sich an die inoffizielle Etikette und dürfte damit durchkommen“, sagte der britische Russland-Experte Mark Galeotti kürzlich im Interview mit dem Tagesspiegel. Sollte Putin jedoch genug vom Wagner-Chef haben, sei der mit einem Fingerschnippen weg.

Prigoschin verdankt sein Geld und seinen gesamten Einfluss der Gunst Putins. Nur solange er für ihn relevant bleibt, kann er sich seine Tiraden gegen das Verteidigungsministerium erlauben. Ebene jene Relevanz sieht Prigoschin durch die vom Kreml verordneten Verträge gefährdet, glaubt der Russland-Experte András Rácz von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

„Prigoschin fürchtet, eine seiner wertvollsten Wertanlagen zu verlieren, wenn seine Söldner dem Verteidigungsministerium unterstellt werden“, sagt er. Niemand wisse, wie derartige Verträge ausgestaltet seien.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, wäre das auch auf persönlicher Ebene eine herbe Niederlage für den Wagner-Chef. Sein hasserfülltes Verhältnis mit Verteidigungsminister Schoigu reicht bis in den Syrienkrieg 2017 zurück.

Auch damals kämpfte Wagner als inoffizielle Armee auf der Seite Russlands. Als Prigoschins Söldner beim Eroberungsversuch einer Energieanlage von der US-Luftwaffe entdeckt wurden, gab das russische Verteidigungsministerium an, keine Kenntnis davon zu haben, um welche Kämpfer es sich dort handele. Wenig später war ein Großteil der Kämpfer tot. Dass Schoigu den USA seine Söldner zum Abschuss freigab, habe Prigoschin bis heute nicht verziehen, meint Experte Galeotti.