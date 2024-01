„Wir belügen uns selbst“ Die Frontsanitäterin, die den ukrainischen Heldenmythos anprangert

Frau Schewtschenko, Sie sind freiwillige Sanitäterin in der Ukraine und Sängerin. Vor dem Angriffskrieg traten Sie auf Festivalbühnen auf. In Ihrem neuesten Song singen Sie: „Helden sterben, weil der Krankenwagen nicht rechtzeitig kommt.“ In wie vielen Fällen ist es schon zu spät, wenn Sie mit dem Krankenwagen an der Front ankommen?

Gott sei Dank erlebe ich diese Fälle nicht. Ich kümmere mich um die Patienten, nachdem der gepanzerte Rettungswagen sie von der Front eingesammelt hat.