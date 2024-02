„Wir wuschen uns mit Wodka“ Zwei ukrainische Kämpfer erinnern sich an die Schlacht um Irpin

Die knapp zwei Wochen, in denen sie sich in dem neunstöckigen Wohnhaus in der Straße „9. Linie“ Nummer 131 in Irpin verschanzt hatten, werden Serhii und Dmitro nie vergessen: keine Heizung, kein fließendes Wasser, die Gesichter verdreckt von Staub. „Wir wuschen uns mit Wodka“, erzählt Dmitro jetzt, knapp zwei Jahre später.