Wird Moldau zur zweiten Ukraine? „Wir brauchen dringend Europas Unterstützung“

Ana Mihailov ist Direktorin der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Republik Moldau. Das an die Ukraine grenzende Land wird auch Moldawien genannt.

Frau Mihailov, der Chef des moldawischen Geheimdienstes zeigte sich am Montag in einem Interview sicher, dass ein russischer Angriff auf Moldau 2023 bevorstehe. Es sei nur noch nicht klar, wann. Denkbar sei bereits der Januar. Teilen Sie diese Ansicht?

Eigentlich hat er nichts Neues gesagt, und die Drohung mit einem sogenannten bevorstehenden Angriff besteht seit Beginn des Ukraine-Krieges. In Anbetracht des Kriegsverlaufs und der Entwicklungen an der Südfront erscheint das Szenario eines Angriffs auf die Republik Moldau über die Region Transnistrien (die sich abgespalten hat und von Russland unterstützt wird, Anm. d. Red.) jedoch weniger wahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist, dass die Republik Moldau vom Norden aus angegriffen wird. Dies würde bedeuten, dass Russland die Ukraine über Belarus angreifen müsste. Erst mit der Wiedereröffnung der Nordfront könnte Russland Moldawien auf dem Landweg erreichen.

Was will Russland?

Nach Ansicht der hiesigen Behörden geht es Russland in Moldau weniger um einen konventionellen Krieg als vielmehr um den Sturz der Regierung und die Machtübernahme durch die prorussischen Kräfte mit Hilfe sogenannter hybrider Mechanismen – Informationskrieg, Massenproteste und dergleichen.

Falls es einen Angriff geben sollte: Würde er auf den Anschluss des Landes an Russland abzielen?

Nun, wenn es zu einer Invasion kommt, was wir nie ausschließen können – und wir haben bereits aus den Ereignissen in der Ukraine gelernt – ist es plausibler, dass Russland eine prorussische Regierung einsetzt, als dass es Moldawien annektiert.

War die Ankündigung des Geheimdienstchefs für die Menschen im Land ein Schock? Oder wurde dies schon die ganze Zeit als eine drohende Gefahr wahrgenommen?

Ich habe keine Aufregung in der Öffentlichkeit bemerkt, außer dass die Medien das Thema ausführlich aufgegriffen haben. Und das zeigt auch, dass die Massenmedien die Situation nicht richtig verstehen, während die zuständigen Behörden in dieser Frage nicht richtig kommunizieren.

Wie bereitet sich Moldau auf einen bewaffneten Konflikt mit Russland vor? Ist das Land überhaupt darauf vorbereitet?

Die Republik Moldau arbeitet derzeit an einer neuen Sicherheits- und Verteidigungsstrategie, in der die wichtigsten Risiken und Prioritäten überarbeitet werden. Der moldauische Militärsektor ist in den 30 Jahren seit der Unabhängigkeit stets unterfinanziert gewesen. Der Haushalt für das nächste Jahr sieht jedoch eine leichte Erhöhung von 0,3 auf 0,56 des Bruttoinlandsprodukts vor. Das ist natürlich unbedeutend und reicht nicht aus.

Was muss geschehen?

Um sichtbare Veränderungen zu erreichen, das hat Verteidigungsminister Anatolie Nosatii letzte Woche auf einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt, sollte der normale Militärhaushalt ein bis zwei Prozent des BIP betragen, und zwar für mindestens fünf bis sieben Jahre.

Die Republik Moldau Die Republik Moldau – in der Landessprache Moldava – wird von einer proeuropäischen Regierung unter Premierministerin Natalia Gavrilita geführt. Auch die 2020 direkt gewählte Staatspräsidentin Maia Sandu war zuvor Regierungschefin.

geführt. Auch die 2020 direkt gewählte Staatspräsidentin Maia Sandu war zuvor Regierungschefin. Wenige Tage nach dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 stellte Moldau einen Beitrittsantrag und ist seit Juni offiziell EU-Beitrittskandidatin. .

. Seit Gründung der Republik schwelt der Konflikt um Transnistrien, das sich von Moldau abgespalten hat und von Russland unterstützt wird – eine ähnliche Situation wie seit Jahren in der Ostukraine.

Glauben Sie, die westliche Welt, insbesondere die EU, führt sich die Bedrohung ausreichend vor Augen? Oder könnte dies ein weiteres Ukraine-Szenario sein, bei dem der Westen bis zum Schluss die Augen verschließt?

Die EU hat Moldawien in den letzten 15 Monaten mit 840 Millionen Euro unterstützt, die Hälfte davon als Zuschüsse. Das Geld war für die Bewältigung der Flüchtlingskrise bestimmt, für Energiesicherheit und soziale Ausgleichszahlungen, es gab allgemeine Hilfe und Geld für Unternehmensprojekte. Rund 47 Millionen Euro wurden von der EU bereitgestellt, damit der Verteidigungssektor – nicht-tödliche Ausrüstung und solche für den Zivilschutz – modernisiert werden kann. Darüber hinaus hat die EU neun Millionen Euro für Cybersicherheit und die Bekämpfung von Desinformation bereitgestellt.

Genügt das, um die Situation zu entschärfen?

Moldawien bräuchte Geld für die Verteidigung seines Luftraums. Angesichts der Bedrohung durch russische Raketenangriffe - durch technisches oder menschliches Versagen, zweimal sind bereits Trümmer auf moldauischem Gebiet gelandet - wäre ein Flugabwehrsystem wirklich von größter Bedeutung. Auch wenn die ukrainische Luftabwehr Raketen abfängt, kann Moldau betroffen sein. Nach Angaben von Verteidigungsminister Nosatii kosten drei Flugabwehrsysteme, die Moldawien benötigt, etwa 1,5 Milliarden Euro. Das ist viel für den moldauischen Haushalt, und das Land kann sich das nicht leisten.

Welche Rolle spielt der EU-Kandidatenstatus, den die Republik Moldau seit Juni hat?

Die Republik Moldau braucht dringend die Unterstützung der EU und des Westens, auch auf ihrem Weg zur europäischen Integration. Der EU-Kandidatenstatus ist eine große Ermutigung, und wir sind dankbar für diese Unterstützung. Die Republik Moldau muss diese Hilfe jedoch noch stärker zu spüren bekommen, vor allem wenn es zum Schlimmsten kommt.

