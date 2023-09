Supermächte versetzen Gipfel-Gastgeber Wieder kein Treffen  ‒  Xi und Biden verspielen gleich mehrere Chancen

Die Themen, die diese Woche auf dem Ostasiengipfel und dem Forum der Asean-Staaten, dem Verband südostasiatischer Staaten, besprochen werden, sind in den Hintergrund gerückt. Der Fokus der lokalen Medien liegt derzeit ganz darauf, wer sich wo sehen lassen wird.

Denn in Asien besteht Diplomatie zu einem hohen Prozentsatz daraus, persönliche Anwesenheit zu zeigen. Doch die großen Namen fehlen. Chinas Staatschef Xi Jinping lässt sich sowohl beim Ostasiengipfel als auch beim Asean-Forum vertreten. Auch zum Ende der Woche beginnenden G20-Gipfel in Indien reist er nicht an. Dort wird zumindest US-Präsident Joe Biden erwartet.

Die Termine in Jakarta diese Woche lässt auch er ausfallen und schickt stattdessen seine Stellvertreterin Kamala Harris. Dabei ist Indonesien ein entscheidender Protagonist in der zunehmend komplexen geopolitischen Situation im Indopazifik.

„Es fließt eine Menge Geld“

Der weltweit größte Inselarchipel ist nicht nur die bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Nation Südostasiens, sie ist mit ihren rund 280 Millionen Einwohnern auch die drittgrößte Demokratie der Welt.

Die USA müssen eine Menge aufholen, wenn es um Asien geht. Ross Taylor, Gründer und ehemaliger Präsident des Indonesia Institute in Australien

In der Region sind neben Indonesien nur noch Japan, Indien und Südkorea demokratische Länder. Thailand ist derzeit politisch instabil, Vietnam und Laos haben ein Einparteiensystem, Kambodscha ist eine konstitutionelle Monarchie.

Zudem sollten die USA auch im Fall von Indonesien nicht die chinesische Konkurrenz außer Acht lassen. Zwar hatten Indonesien und China lange Zeit ein schwieriges Verhältnis.

Dabei wurde immer wieder um die Natuna-Inseln gestritten, eine kleine Inselgruppe im Südchinesischen Meer, die über reiche Fischgründe verfügt sowie einige der weltweit größten Öl- und Erdgasreserven.

Doch chinesische Impfstofflieferungen während der Pandemie haben das Verhältnis mittlerweile auf ein deutlich freundlicheres Niveau gehoben.

274 Millionen Menschen leben in Indonesien, es ist das bevölkerungsreichste Land in Südostasien.

China ist in den vergangenen Jahren zu Indonesiens wichtigstem Handelspartner aufgestiegen, die USA liegen derzeit an zweiter Stelle. Außerdem ist die Volksrepublik inzwischen zweitgrößter Investor nach Singapur.

„Es fließt eine Menge Geld“, berichtete Ross Taylor, Gründer und ehemaliger Präsident des Indonesia Institute in Australien. Der chinesische Staatschef Xi Jinping würde Indonesien „als strategisch sehr wichtig“ ansehen.

USA haben Aufholbedarf in Asien

Zwar wird auch Xi nicht persönlich anreisen und nur seinen chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang entsenden, doch der indonesische Präsident Joko Widodo war erst im Juli zu Gast in China gewesen. Dabei hatte er auch persönliche Gespräche mit Xi geführt. Auch Indonesiens Verteidigungsminister Prabowo Subianto pflegt enge Verbindungen mit der Volksrepublik.

Erst vergangene Woche zitierte ihn die indonesische Nachrichtenagentur Antara mit den Worten: „Wir sind enge Freunde mit China, wir respektieren Amerika und wir suchen Freundschaft mit Russland.“ Die Position Indonesiens sei klar: „Wir sind mit allen Ländern befreundet.“

Wir sind enge Freunde mit China, wir respektieren Amerika und wir suchen Freundschaft mit Russland. Wir sind mit allen Ländern befreundet. Prabowo Subianto, Verteidigungsminister Indonesiens

Um die Position der USA zu stärken, die strategische Bedeutung Indonesiens anzuerkennen und dem wachsenden chinesischen Einfluss im Land entgegenzuwirken, wäre ein Besuch Bidens positiv gewesen: „Die USA müssen eine Menge aufholen, wenn es um Asien geht“, sagte der Indonesienexperte Taylor. Bidens Absage an Jakarta sei für diesen Prozess „nicht hilfreich“.

Die chinesische Delegation beim direkt im Anschluss stattfindenden G20-Gipfel in Indien wird Ministerpräsident Li Qiang anführen. Noch vor Xis offizieller Absage äußerte Biden am Sonntag seine Frustration über die Entscheidung Pekings: „Ich bin enttäuscht, aber ich werde ihn noch zu sehen bekommen“, sagte er im US-Bundesstaat Delaware ohne weitere Details zu nennen.

Verpasste Chance auf Dialog

Xis Zurückhaltung könnte direkt mit dem Gastgeberland zu tun haben. Indiens wachsende wirtschaftliche Stärke dürfte China ein Dorn im Auge sein. Zudem sind die beiden Länder in Grenzkonflikte verwickelt.

Doch mit einer Nicht-Teilnahme Xis verstreicht auch eine Chance auf einen Dialog zwischen den USA und China, die sich zunehmend als Rivalen im Indopazifik ausmachen und wo jeder für sich nach Vorherrschaft in der Region strebt. Sowohl Jakarta als auch Neu-Delhi hätten einen neutralen Ort für ein Treffen der beiden Staatschefs geboten.

Die nächste Chance auf ein persönliches Treffen bietet sich nun vermutlich nicht vor November, wenn der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft – kurz APEC – in San Francisco stattfindet.

Eine Absage von Xi beim G20-Gipfel wiegt auch insofern schwer, als der chinesische Staatschef Ende August noch persönlich zum BRICS-Gipfel nach Johannesburg gereist ist und dort mit den Staats- und Regierungschefs Brasiliens, Russlands, Südafrikas und auch Indiens konferiert hat. Der russische Präsident Wladimir Putin war per Video zugeschaltet.

Allerdings hielt er schon dort eine geplante Rede nicht – etwas, das Gerüchte um seinen Gesundheitszustand aufkommen ließ.