Tagesspiegel Plus Zeichen an die Opposition in der Türkei? : Warum Steinmeier zuerst Erdogans gefährlichsten Gegner trifft

Frank-Walter Steinmeier reist erstmals als Bundespräsident in die Türkei und kommt zuerst mit Istanbuls Bürgermeister İmamoğlu zusammen. Staatschef Erdogan wird er erst danach treffen.