„Bahnbrechende Entscheidung“ Weicht Australien seine harsche Flüchtlingspolitik auf?

Es war ein Bild, das symbolträchtiger nicht hätte sein können und das am Freitag veröffentlicht wurde: Australiens Premierminister Anthony Albanese und Kausea Natano, Premierminister von Tuvalu, schütteln sich am Strand die Hände, hinter ihnen der weite Pazifik. Es ist genau dieser Ozean, der den Inselstaat Tuvalu in den kommenden Jahrzehnten wohl unbewohnbar werden lässt.