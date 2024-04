Koks-Taxis in Berlin „Treue Kunden werden gut behandelt“

Schnelle Lieferung in ganz Berlin, maximale Wartezeit 30 Minuten, Kokain in Premiumqualität – das verspricht ein User in einer Telegram-Gruppe. Es ist eine von unzähligen Gruppen bei dem Messengerdienst mit mehreren Hundert bis mehreren Tausend Mitgliedern. „Freundlichste Lieferanten aus ganz Berlin. Treue Kunden werden bei uns gut behandelt“, schreibt ein anderer Anbieter. Ein anderer Lieferant meldet sich: „Leute, war jetzt schlecht erreichbar die Tage, lag daran, dass auch ich mal Urlaub machen muss. Ich bin bald mit richtig starkem Zeug zurück.“