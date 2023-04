Kulinarischer Kalender Arabisches Fest, italienisches Eis und ein Starchef aus Belgien

Unsere aktuellen Genussempfehlungen führen zu arabischem Food-Fest ans Spreeufer, zu Eisdielen in der ganzen Stadt und zu einem belgischen Koch, der bei Freunden in Kreuzberg zum Dinner lädt.

23. April: Arabic Food Fest

Gerade ging mit dem Zuckerfest der Ramadan zu Ende, jetzt steigt das Arabic Food Fest. Die arabische Community ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Wie das schmeckt, kann man am Sonntag am Sage Beach in allen Facetten probieren.

Zu Gast sind Stände unter anderem aus Syrien, Irak und Jordanien. Der Eintritt ist frei, von 13 bis 22 Uhr kann am Spreeufer gegessen und zu orientalischen Beats gefeiert werden.

Köpenicker Str. 18-20, Kreuzberg

bis 26. April: Ice Cream Week

Bei „Artigiani“ in Lichterfelde und Zehlendorf gibt’s gefrorene „Pizza marinara“: Tomatensorbet, Oregano, Knoblauch, Basilikum, dazu knusprige Pizzastücke. © Italian Ice Cream Week

Die Ice Cream Week läuft schon seit Donnerstag, jetzt stimmt auch das Wetter. 43 handwerklich arbeitende italienische Eisdielen sind beteiligt, haben sich eigene Kreationen ausgedacht wie Büffel-Ricotta mit geriebenen Pistazien, dunkle Schokolade mit Whisky und Haselnuss oder Ziegenkäse mit Feigen und Senf. Jede Kugel kostet 1, 50 Euro. Wer alles mitmacht, steht unter: true-italian.com

19. Mai: Kobe Desramaults im „Nobelhart & Schmutzig“

Zu Gast bei Freunden in Kreuzberg: Kobe Desramaults. © Nobelhart & Schmutzig

Kobe Desramaults ist wohl das, was man einen Chef’s Chef nennen würde. Ein Koch, der andere inspiriert. Zum Beispiel das Team vom Nobelhart & Schmutzig, das schon oft bei dem Belgier aß, etwa eine Weihnachtsfeier bei ihm verbrachte.

In Belgien hat der Pionier der regionalen Küche seine Zelte abgebrochen, nun arbeitet er in den sizilianischen Bergen an einem neuen Restaurant. Von dort bringt er auch die Zutaten für sein Dinner in Kreuzberg mit.

Billy Wagners Team schenkt dazu unter anderem Weine aus Sizilien und Biere aus Belgien aus. Sechs Gänge und fünf Getränke kosten 230 Euro. Reservierung unter: dubist@nobelhartundschmutzig.com

Friedrichstr. 218, Kreuzberg, www.nobelhartundschmutzig.com