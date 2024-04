20 Bücher in einem Monat Wie BookTok junge Menschen zum Lesen animiert

Zwei Herzen und fünf Chilischoten – eine klassische Buchrezension auf TikTok. Die Herzen stehen für Romantik, die Chilis für „spice“, also Romane, in denen Sex und Begehren eine zentrale Rolle spielen. Mehr als 30 Millionen Beiträge gibt es weltweit unter dem Hashtag #BookTok auf TikTok. Seit April 2020 tauscht sich die Community auf der Videoplattform über ihre Lieblingsbücher aus, schafft Trends und beeinflusst so auch die Literaturindustrie.