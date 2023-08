80. Venedig Filmfestival Nichts los auf dem Teppich

Runde Geburtstage sind stets ein willkommener Anlass für besinnliche Rückschauen – noch dazu, wenn das älteste Filmfestival der Welt den Achtzigsten feiert. Aber auch für kritische Nachfragen: Warum etwa am Lido der Preis für die beste Darstellerin und den besten Darsteller immer noch nach dem Gründungsmitglied Giuseppe Volpi, dem „letzten Dogen von Venedig“ und unter Mussolini ein paar Jahre italienischer Finanzminister, benannt ist. In Berlin hat man ja, wenn auch unfreiwillig, bereits Erfahrung gesammelt mit der Aufarbeitung der eigenen Gründungsgeschichte. In Italien ticken die Uhren ein bisschen anders.

Die 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica bietet allerdings auch genug Anschauungsmaterial zum gegenwärtigen Stand des Kinos, sodass man sich nicht mit Feierlichkeiten aufhalten muss. Es ist das erste Filmfestival der „Big Five“, das unter dem Eindruck des Streiks der Autor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood stattfindet.

Toronto, erstmals seit der Pandemie wieder in alter Größe, folgt wenige Tage darauf. Früh ist Venedig-Leiter Alberto Barbera von seiner Prognose aus dem Juli abgerückt, die Jubiläumsausgabe könnte ein „paneuropäisches“ Festival werden. Sein Line-up strotzt vor Hollywood-Power. Zumal Adam Driver, Jessica Chastain und Mads Mikkelsen nun doch höchstpersönlich auf dem Lido erwartet werden, nachdem sie von der Screen Actors Guild eine Ausnahmegenehmigung erhalten haben.

Die Dynamik von Venedig und Hollywood

So lässt sich an diesem Jahr auch sehr gut das Kräfteverhältnis zwischen Hollywood und dem Venedig Filmfestival beobachten, das von der US-Industrie als Startbahn für die kommende Oscar-Saison benutzt wird. Nur ein Studio, Paramount, hat seinen Film zurückgezogen, weil eine Weltpremiere ohne Stars – vor dem Hintergrund eines Streiks, der sich noch sehr lange hinziehen könnte – werbetechnisch vielleicht doch nicht so viel Sinn ergibt.

Luca Guadagninos Tennis-/Beziehungsdrama „Challengers“ mit Zendaya und Josh O’Connor hätte das Festival ursprünglich eröffnen sollen, stattdessen läuft an diesem Mittwochabend nun der italienische U-Boot-Kriegsfilm „Comandante“ von Edoardo De Angelis. Eine kleine Lösung.

Gleichzeitig fühlt sich der diesjährige Wettbewerb mit neuen Filmen von David Fincher, Michael Mann, Bradley Cooper, Sofia Coppola und Ava DuVernay – zudem unter Berücksichtigung US-affiner, europäischer Regisseure wie Giorgos Lanthimos und Luc Besson – besetzungstechnisch fast wie ein Heimspiel des amerikanischen Kinos an.

„Barbenheimer“ macht den Studios Hoffnung

Das ist nicht zuletzt ein Verdienst von Alberto Barbera, der vor elf Jahren eine folgenreiche Geschäftsreise nach Los Angeles unternahm, um die Studios an den Lido zurückzulocken. In diesem Jahr, in Barberas zweiter Amtszeit, jährt sich damit auch zum zehnten Mal die Renaissance des Filmfestivals von Venedig. 2013 eröffnete hier Alfonso Cuaróns „Gravity“, der ein halbes Jahr später sieben Oscars gewann – und damit Venedig in Hollywood rehabilitierte.

Vor diesem Hintergrund ist die Präsenz von Hollywood am Lido in diesem Jahr umso erstaunlicher. Seit der Pandemie sind die Studios – siehe Paramount – risikoaverser, doch der Erfolg der Autoren-Blockbuster „Barbie“ und „Oppenheimer“ könnte sie darin bestärkt haben, dass der Venedig-Werbeeffekt zwar kein Muss, aber ein schöner Nebeneffekt ist.

Für Netflix, die mit drei Filmen im Wettbewerb vertreten sind, gilt das schon länger. Wobei Bradley Coopers Leonard-Bernstein-Biopic „Maestro“ wegen der jüngsten Kontroverse um die „jüdische“ Nasenprothese des Regisseurs und Hauptdarstellers ohnehin schon in aller Munde ist. Cooper wird, nach seinem furiosen Lido-Debüt mit „A Star is Born“ von 2018, in diesem Jahr aus Solidarität mit den Streikenden der Premiere fernbleiben.

Filmfestivals brauchen große Namen

Ein Filmfestival ohne Stars ist für eine glamouröse Veranstaltung wie Venedig, die mindestens ebenso von ihrer Außenwirkung lebt wie von dem, was auf den Leinwänden gezeigt wird, natürlich ein Problem. Die Studios und Stars schätzen den Lido eben auch, weil die Erwartung hier – anders als in Cannes – nicht so überhitzt ist und man den Fans ein bisschen näher kommt; und weil der Ausstieg aus dem Wassertaxi hoch zum roten Teppich auch so einzigartige Bilder produziert.

Nun müssen sich die europäischen Stars keineswegs hinter den amerikanischen verstecken: Penélope Cruz wird für ihre Rolle in Michael Manns Biopic „Ferrari“ neben Adam Driver über den Teppich laufen, Fanny Ardant für Roman Polanskis „The Palace“; auch Léa Seydoux und Vincent Lindon werden mit neuen Arbeiten erwartet. Aber ein Filmfestival mit weniger Stars, das ist dann doch eine Art Lackmustest für das Kino, das natürlich von den Projektionen der Fans und der Identifikation mit unerreichbaren Lebenswelten zehrt.

5 Regisseurinnen stehen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen

Ein bisschen Wahnsinn am roten Teppich gehört nun mal dazu, und sei es als atmosphärisches Hintergrundkreischen. Auch wenn Alberto Barbera, der sonst keine Gelegenheit auslässt, sich an der Seite der Stars zu zeigen, sich entspannt gibt, dürfte dieses Jahr trotz eines zum Bersten vollen Programms mit unzähligen Stars auf der Leinwand eine kleine Herausforderung darstellen. Allerdings kennt der Chef dieses Problem: Barbera hat sein erstes „paneuropäisches“ Festivals bereits im Pandemie-Jahr 2020 bravourös über die Bühne gebracht.

Woody Allen und Roman Polanski sind auch geladen

Zu den europäischen Regisseuren könnte man inzwischen auch Woody Allen zählen, seit seine Finanzierungsquellen in den USA versiegt sind und amerikanische Stars einen großen Bogen um ihn machen. Barbera schert das bekanntermaßen wenig.

Deswegen hat er auch kein Problem damit, Allen mit seiner britisch-französischen Produktion „Coup de chance“ zu empfangen (außer Konkurrenz). Ebenso wie Roman Polanskis Millenniumskomödie „The Palace“ (mit Oliver Masucci), was vor allem im Ausland – abgesehen von Frankreich – für Ratlosigkeit sorgt.

Allerdings ruft Barberas sture Verteidigung des Werks gegen den (verurteilten) Künstler inzwischen auch kaum noch Irritationen hervor. Dazu passt, dass Luc Besson, der kürzlich zwar von einem Gericht freigesprochen wurde, gegen den aber immer noch mehrere Vergewaltigungsvorwürfe im Raum stehen, mit „Dogman“ ebenfalls um den Goldenen Löwen konkurriert. Jede für sich eine mindestens fragwürdige Entscheidung; aber in der Summe stellt dieses Trio wahrlich kein Ruhmesblatt für eine Jubiläumsausgabe dar.

Im Lamento über die fehlenden Stars wird leicht übersehen, dass das Schaulaufen auf dem Lido nur eine Nebendisziplin ist. Barbera hat Venedig auch als Regie-Festival zu alter Blüte geführt. In diesem Jahr wird das noch einmal besonders deutlich, das internationale Autorenkino ist ebenso hochkarätig besetzt wie die Abteilung Hollywood.

Der Chilene Pablo Larraín kehrt mit seinem Vampirfilm „El conde“ über Augusto Pinochet an den Lido zurück, Bertrand Bonello bringt seinen Zeitreisefilm „La Bête“ mit. Für Diskussionen dürfte die polnische Regisseurin Małgorzata Szumowska mit ihrem trans Drama „Woman Of“ sorgen. Und Ryūsuke Hamaguchi (die Vater-Tochter-Geschichte „Evil Does Not Exist“) wirkt mit seinen 44 Jahren fast schon wie ein Altmeister des japanischen Gegenwartskinos. Diese Dichte an Qualität zeigt, wie stark der Markt sich konzentriert hat: Cannes und Venedig teilen die namhaften Autorenfilmer inzwischen unter sich auf.

Deutscher Film im Wettbewerb

Fast bescheiden nimmt sich dagegen der deutsche Beitrag „Die Theorie von Allem“ von Timm Kröger aus, der sich bislang vor allem als Kameramann der Regisseurin Sandra Wollner („The Trouble with Being Born“) einen Namen gemacht hat. Sein Mysterykrimi mit Jan Bülow, Hanns Zischler und Imogen Kogge, angesiedelt auf einem Physiker-Kongress in den Alpen, spielt mit Agatha-Christie- und David-Lynch-Elementen: ein in krispem Schwarz-weiß gedrehtes Genre-Experiment, das den Regisseur auf der Karte des Autorenkinos platzieren könnte.

Im Festivalbetrieb wird die krisenhafte Wirklichkeit oft auf lediglich einen weiteren Programmpunkt reduziert. Die Erschütterung darüber, dass sich gleichzeitig ein Krieg bereits in seinem zweiten Jahr befindet (Agnieszka Hollands „The Green Border“) und sich die globale Flüchtlingskrise (Matteo Garrones „Io capitano“) im Zuge des Klimawandels weiter verschärft, wird an die Leinwand delegiert.

Am 16. Februar starb die junge Iranerin Mahsa Amini in den Händen der Sittenpolizei. Ihr Todestag jährt sich eine Woche nach Ende des Festivals, das am 2. September in Solidarität mit den iranischen Frauen zu einem Flashmob aufruft. Hier zeigt die Realität dem Kino schonungslos seine Grenzen auf.