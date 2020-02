Berlinale-Teilnehmerin Agnieszka Holland wirft Filmindustrie "Heuchelei" im Fall Polanski vor

Die Regisseurin wird gleich ihren Film "Charlatan" vorstellen, der bei den Specials läuft.

Im Vorfeld sprach sie mit dem Branchenblatt Screen Daily über den Fall Polanski, der die Filmbranche bis heute beschäftigt.

Roman Polanski wird von mehreren Frauen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung bezichtigt. In einem Fall hat er das Verbrechen sogar zugegeben.



Holland sagte dazu:



“I see a lot of hypocrisy in Polanski’s case. All the institutions - like the American Film Academy or the French Film Academy - knew about what he did for many, many years. He was received, distributed and awarded. Then, suddenly, because the social mood changed, the same man became totally rejected and a fugitive not only from the US but from every place. I think it is to clean the dirty conscience of those institutions and to show kind of moral purity.”

Heute hat Polanski übrigens mitgeteilt, dass er dem wichtigsten französischen Filmpreis César, bei dem er mit seinem neuen Film in zwölf Kategorien nominiert ist, fernbleiben wird. Er sieht sich als Opfer einer "Lynchjustiz" durch Frauenverbände.