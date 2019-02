Warum Integration bisweilen nicht geht, beschreibt Ahmad Mansour in aller Deutlichkeit am Beispiel eines Bekannten namens Nader. Wer Nader frage, was er sei, bekomme zur Antwort „Palästinenser und Moslem“, obgleich Nader schon seit Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Nader gebe sich als Patriarch. Er sagt seiner Frau und seinen Kindern, was sie zu tun haben. Er arbeitet schwarz und nimmt die Unterstützung der Behörden mit. Was er für seine Kinder wünsche? „Sie sollen die Ehre der Familie hochhalten. Sie sollen wissen, woher sie kommen, wissen, dass sie Palästinenser sind und sonst nichts – und auf mich hören.“

Soweit der Bürger Nader, der „mittendrin“ in einer Parallelgesellschaft lebe. Man liest diese Beschreibung eines Menschen und fragt sich: Warum sollte er sich ändern, nachdem er von Gaza nach Berlin gezogen ist? In seiner Welt ist er der Chef. Die Frau gehorcht, die Kinder respektieren ihn. Die Männer um ihn herum sind wie er. Sein Patriarchat ist unangefochten und zweifelsfrei. Er lebt, wie er in Gaza gelebt hat – nur sicherer. Warum sollte er sich integrieren?

Arabische Männer und ihr Selbstbild

So krass und klar schreibt der arabische Israeli Mansour über Leute wie Nader, dass man versteht, warum sich gerade arabische Männer so schwertun mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft: Sie haben mehr zu verlieren als andere. Nicht bloß den Respekt, der ihnen so wichtig ist – ihre ganze Macht wäre dahin, würden sie die Gleichberechtigung der Geschlechter akzeptieren und das Recht ihrer Kinder auf eine gewaltfreie Erziehung. Oder das Existenzrecht Israels.

Naders Tochter, schreibt Ahmad Mansour, habe nach einem Sommerurlaub in Gaza in der Schule von der Boshaftigkeit der Juden gesprochen. Das sei nicht in Ordnung, habe die Lehrerin den Eltern zu vermitteln versucht. „Nader erzählte mir hinterher davon und schimpfte auf die Lehrerin, wie rassistisch sie sei.“

Mansours Streitschrift über die Integrationspolitik und deren Scheitern hat nicht nur wegen Typen wie Nader etwas radikal Aufklärerisches. Weil der Diplompsychologe Mansour selbst Integrationsarbeit macht, weil er all die „Programme“ und „Projekte“ kennt, die hierzulande Einwanderern das Ankommen erleichtern sollen, versteht man, warum so vieles am Großprojekt Integration nicht klappt. Auch weil er wunderbar offen über eigene Erfahrungen berichtet.

Dreizehn Jahre in Deutschland

Ein Mann mit Glatze und dunklem Vollbart, der genau das getan hat, was sein Bekannter Nader lieber unterlässt: Er ließ sich ein auf Deutschland. Dreizehn Jahre in Deutschland, und er fühle sich „zu Hause“, schreibt er. Seine neuen Landsleute haben es ihm allerdings nicht leicht gemacht. Anfangs habe er nicht erwartet, sich zu Hause zu fühlen: „Wo denn? In einer kalten Gesellschaft, die mir zu fremd, zu anders, zu irritierend war? Bei Menschen, die sich über mich lustig machten, wenn mir ein Wort nicht einfiel? Die mich behandelten, als wäre ich ein kleiner dummer Junge?“

Aber dann tat er das Nötige: Er lernte Deutsch. Gegen Widerstände innerer und äußerer Art. Mansour hat es selbst erlebt und kann erklären, warum das Ankommen mal leichter, mal schwerer und manchmal ganz unmöglich ist. Dem Autor geht es indes nicht bloß um eine Beschreibung von Integrationsproblemen. Wie zum Beispiel der frühere Neuköllner Bürgermeister Heinz Buschkowsky und seine Nachfolgerin Franziska Giffey, heute Familienministerin, will Mansour Probleme lösen, aus einem gewissen Patriotismus heraus. Vielfach verweist er auf die Freiheit, die in Deutschland möglich ist, und auf deren rechtlichen Rahmen, das Grundgesetz.

Freiheit gewinnen, Freiheit bewahren

Vielleicht macht das sein Buch besonders eindrücklich: Dass hier ein Einwanderer aus einer anderen Kultur in Freiheit zu sich gefunden hat und dies auch anderen ermöglichen will. Seine Gegner sind die Männer, die ihre Frauen beherrschen. Die Frauen, die ihre Töchter nicht zum Schwimmunterricht schicken. Organisationen wie die türkische Religionsbehörde Ditib, die einen Islam fördern, der dem des türkischen Staats nahe ist.

Nicht allein die Renaissance der Religion, die Islamisierung einer jungen Generation von Deutschen mit nahöstlichem Migrationshintergrund treibt Mansour an – er sieht eine „Generation Allah“ heranwachsen, die nichts weniger will als Integration und keine Vorstellung von Zusammenleben hat. Seine zehn Vorschläge für die Politik und die deutsche Gesellschaft bringen auf den Punkt, was endlich getan werden muss, damit in deutschen Städten nicht noch größere Parallelgesellschaften entstehen.

Ahmad Mansour: Klartext zur Integration. Gegen falsche Toleranz und Panikmache. S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2018. 303 S., 20 €.