Als die Atombombe drohte Das neue Cold War Museum Unter den Linden

Zwischen den beiden Etagen hängt ein unförmiges, rundes Ding. Es ist ein originalgroßes Modell der Atombombe, die Amerikaner am 9. August 1945 über der japanischen Stadt Nagasaki abwarfen. Eine einzige Bombe – und eine ganze Stadt versank in brennenden Trümmern. Um die 80.000 Menschen waren binnen Sekunden tot, zehntausende starben noch nach Jahrzehnten an den Folgen der radioaktiven Strahlung. Die Welt erlebte „einen Regen der Zerstörung aus der Luft (...), wie er noch nie auf der Erde gesehen worden ist“, wie US-Präsident Truman erklärte.

Diese Bombe hing buchstäblich über der Welt, Jahrzehnte lang; wie auch ihr sowjetisches Gegenstück, das bald darauf einsatzbereit war. Das „Gleichgewicht des Schreckens“ pendelte sich ein und machte aus der Konfrontation der beiden Weltmächte den „Kalten Krieg“. Am sichtbarsten wurde dieser Zustand hochgerüsteter Konfrontation im geteilten Berlin, wo die Panzer der verfeindeten Mächte einander gegenüberstanden. Wo anders als in Berlin kann die Geschichte des Kalten Krieges anschaulich werden?

Foyer schwebt die sowjetische Flugabwehrrakete S-75

Genau das will das Cold War Museum leisten. Es ist in eine frühere Automobil-Repräsentanz Unter den Linden eingezogen, die mit ihren beiden Etagen genügend Raum für einen intensiven, jedoch nicht ermüdenden Rundgang durch Geschichte, Erscheinungsformen und mediale Darstellung der Block-Konfrontation bietet. Carsten Kollmeier, der Gründer des Museums, legt Wert auf die Feststellung, „diesen vielschichtigen Themenkomplex fakten- und wissenschaftsbasiert“ zu „erzählen“.

Das geschieht vorwiegend an zahlreichen Monitoren, die einzelne Aspekte aufrufen, manches davon inteaktiv; auch Virtual Reality-Brillen stehen bereit. Neben Animationen und Grafiken werden Filmausschnitte gezeigt, die die damalige Atmosphäre beklemmend wiedergeben, mit allen Wacklern und Unschärfen. Kollmeier spricht ein Publikum an, das gewohnt ist, sich die Welt vorwiegend visuell anzueignen, aber gilt das nicht bereits für die Älteren, die damals die Wochenschauen mit stockendem Atem sahen?

Ein Museum im strengen Sinne ist das Cold War Museum durchaus, denn es zeigt Originale, eindrucksvoll eingestreut wie die im Foyer schwebende sowjetische Flugabwehrrakete S-75. Mit einer solchen Rakete wurde 1960 das US-Spionageflugzeug U-2 abgeschossen, was die Welt einmal mehr an den Rand des Atomkrieges brachte. Oder das „Rote Telefon“ mit dem berühmten direkten Draht zwischen Washington und Moskau, der zum Symbol des Krisenmanagements nach der um ein Haar heißgelaufenen Kuba-Krise von 1962 wurde.

Rot und Blau für die beiden Supermächte

Es gibt also viel zu entdecken, ohne dass der Kalte Krieg damit erschöpfend behandelt wäre; aber ein Anstoß ist gegeben, zumal jüngere Generationen die Blockkonfrontation zunhmend nur mehr vom Hörensagen kennen. In effektvolles Halbdunkel getaucht, mit den beiden Leitfarben Rot und Blau für die beiden Supermächte, mit eigens gesprühten Graffiti an den Wänden wird Atmosphäre erzeugt.

Den Umbau, der fast keiner war, weil die Grundeinrichtung des Automobilhauses beibehalten und für den neuen Zweck lediglich adaptiert wurde, hat der Architekt Sergej Tchoban bewerkstelligt. Einen besonderen Effekt bietet die Eingangsfront des Museums: Der Besucher durchschreitet einen Eisernen Vorhang, der tatsächlich eisern ist und mit den Porträts von Politikern dieser Epoche in Gestalt von Löchern verziert ist, durch die Licht von draußen einfällt und die Umrisse der Köpfe erkennbar werden lässt – eine Arbeit der jungen ukrainischen, nach Berlin geflüchteten Künstlerin Vanda Sakhatskaya. Der Kalte Krieg, auch das eine Botschaft des Museums, kann jederzeit in einen heißen umschlagen.

