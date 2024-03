Susan Arndts Kampfschrift Als Ostdeutsche gegen die AfD

Susan Arndt ist den Kampf an verhärteten Fronten gewöhnt. Als Professorin für Anglophone Literaturen an der Universität Bayreuth widmet sie sich den Themenfeldern der Postkolonialität, Feminismus und Intersektionalität, ist Vertreterin der Critical Whiteness-Theorie und setzt sich in ihren Publikationen für diskriminierungssensible Sprache ein.