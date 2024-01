Antisemitismus in der Kulturszene „Die Boykottmentalität ist ein großes Problem“

Herr Mendel, Sie sind Kritiker der Antidiskriminierungsklausel, die Kultursenator Joe Chialo nach vielen Protesten jetzt ausgesetzt hat. Was fanden Sie falsch an der Einführung der Klausel?

Die Debatte, die in den vergangenen Wochen um die Antisemitismusklausel geführt wurde, ist wichtig. Ich kann nachvollziehen, dass die Politik dem wachsenden Antisemitismus in Teilen der Kunst- und Kulturwelt entgegenwirken möchte. Wenn mehr als 8000 Kulturschaffende kurz nach dem Massaker der Hamas einen offenen Brief unterschreiben, der mit keinem Wort die Gräueltaten der Hamas erwähnt oder verurteilt, dann ist das für mich eine moralische Bankrotterklärung. Es sind schreckliche und besorgniserregende Trends, die wir da beobachten.