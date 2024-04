Aus für die tägliche „Hamburger Morgenpost“ „Sie gehört zur Stadt wie Udo Lindenberg, der FC St. Pauli und die Band Fanta 4“

Herr Weichert, die „Hamburger Morgenpost“, 1949 gegründet und gerade im 75. Jubiläumsjahr, erscheint von Freitag an nur noch als Wochenzeitung. Sie leben als Medienwissenschaftler in Hamburg. Was bedeutet der drastische Wechsel für die Hansestadt?

Das ist eine bittere Pille, die man erst mal schlucken muss. Es scheint so, als ob sich Hamburg als Printstandort gerade selbst abschafft.