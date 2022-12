Ausstellung zum 200. Todestag von Antonio Canova Begehrt in ganz Europa

Selten kam ein Künstler so sehr zur rechten Zeit wie Antonio Canova. Wenig deutete in seinen jungen Jahren darauf hin. 1757 im nördlichen Veneto geboren, erlernte er in Venedig die Bildhauerei, machte sich mit 18 Jahren selbständig und ging nach Rom.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden