Begegnung mit dem Sänger Nick Nuttall Optimismus ist eine Entscheidung

Sucht man Nick Nuttall im Internet, sieht man alsbald Bilder eines drahtigen graumelierten Mannes im Einreiher mit offenen Hemdkragen. Ein Mikrofon ist meist in der Nähe. Moderator, Sprecher, Firmenchef oder sonst ein Amtsträger mit öffentlichen Auftritten – der seriöse Herr könnte alles sein, bloß kein Popmusiker.

Vielleicht hat sich Nick Nuttall gerade deswegen mit 65 die Lederjacke angezogen und bringt mit „Just Because Some Bad Wind Blows“ das erste Album seines Lebens heraus. Und vielleicht unterscheidet sich die Kommunikation per Musik gar nicht so sehr von der mit Wörtern. Beides stellt Kontakt zu anderen Menschen her. „Ich bin mein ganzes Leben Musiker gewesen“, sagt der Brite, der seit 2019 in Berlin lebt, „nur eben nicht professionell“.

Album & Konzert Just Because Some Bad Wind Blows erscheint bei Reptiphon/Broken Silence. Am 19. Mai stellt Nick Nuttall das Album um 19 Uhr auf der Freilichtbühne Weißensee vor. Beim Konzert außerdem dabei: Bernadette La Hengst und die Band Sorry Gilberto.

Tatsächlich hat der Singer-Songwriter Nick Nuttall, in dessen Weddinger Altbauwohnung das Grün des gegenüberliegenden Parks hereinleuchtet, jahrzehntelang professionell als Kommunikationschef und Sprecher gewirkt. Schwerpunktmäßig für das Umweltprogramm und Klimasekretariat der Vereinten Nationen.

Klaus Töpfer holt ihn nach Nairobi

Dort hingeholt hat Nuttall, der zuvor viele Jahre Umweltkorrespondent der Londoner „Times“ war, der deutsche Ex-Umweltminister Klaus Töpfer. 13 Jahre hat Nick Nuttall in Nairobi die Ziele des UN-Umweltprogramms kommuniziert und auch Reden für Töpfer geschrieben. 2014 wechselte er als Kommunikationschef zum UN-Klimasekretariat in Bonn und avanciert 2015 gar zum Pressesprecher des UN-Klimaabkommens von Paris.

Live gern in Lederjacke. Nick Nuttall stammt aus Rochdale im Norden Englands. © Ina Huckfeldt

Für sein jetziges Leben als Musiker und Moderator der Klima-Talkshow „We Don’t Have Time“ eines Stockholmer Digitalfernsehsenders war das Jahr davor aber entscheidender. Da lernt Nuttall beim Save-the-World-Festival in Bonn, wo er als Experte geladen ist, die in Berlin ansässige Indiemusikerin und Theatermacherin Bernadette La Hengst kennen. Sie habe ihn gefragt, ob er in ihrer Band Backgroundvocals singen will. „Warum nicht“, hat er gesagt und tritt fortan mit ihr auf.

Nuttall ist einer dieser Warum-nicht-Typen, der Dinge einfach mal macht. Etwa einen Abschiedssong für die Chefin des UN-Klimasekretariats Christiana Figueres schreiben, als Kollegen ihn darum bitten. Und dann einen für den scheidenden Chef des UN-Umweltprogramms Achim Reiter. „So wurde ich der inoffizielle Miet-Balladenschreiber für UN-Abschiedslieder“, lacht Nuttall.

Als Bernadette La Hengst ihn schließlich ermuntert, ein eigenes Album zu schreiben, dass sie jetzt auch produziert hat, reagiert Nuttall allerdings skeptisch und fragt: warum? Was soll ein 60-plus-Typ wie er schon der Popwelt mitzuteilen haben? Doch dann gewinnt er Geschmack an dem Gedanken. „Als älterer Mann habe ich eine andere Perspektive auf das Leben, die Gesellschaft, den Klimawandel.“

Er beginnt, Songs zu schreiben. „Und es sind nicht die, die ich mit 19 geschrieben hätte.“ Damals war er als Student und Mitglied einer US-Band mit Top-100-Hit schon mal drauf und dran, Profimusiker zu werden. Ein Abenteuer, das mit einer geplatzten Tour und einem Schuldenberg endet, die er kurzerhand als Börsenmakler abträgt. „Das habe ich aber nur ein Jahr gemacht, es ist ein hässliches und korruptes Geschäft.“

Die zehn Lieder des Albums, die Nick Nuttall, eingebettet in den melodiösen Popsound seiner Band, mit jugendlich heller Stimme intoniert, sprechen in der Tat von einem weiten Horizont. In „Oliver’s Song“ singt er vom Großvaterwerden, in „Hometown“ davon, dass seine Heimatstadt Rochdale, ein ehemaliges Industriezentrum im Norden Englands, das heute darniederliegt, dringend wieder auf ein Dorf zusammengeschrumpft werden sollte.

Der Titelsong „Just Because Some Bad Wind Blows“ behandelt Nuttalls Lebensthema, den Kampf gegen den Klimawandel. Und „No Secrets“ wendet sich gegen den Konsumismus von Menschen aus dem Mittelstand, die sehen, welche Dramen im Mittelmeer oder im Sudan geschehen und trotzdem ihre Zeit damit verplempern, unnötiges Zeugs im Internet zu kaufen.

Ein guter Klimasong ist selten

Das klingt nach Agit-Prop-Songs der seligen Siebziger. Aus jener Dekade bekannte Singer-Songwriter wie Joni Mitchell und James Taylor haben Nuttall musikalisch geprägt. Wichtiger als eine kritische Botschaft ist ihm aber ein gutes Lied. Viele Klimasongs seien echt furchtbar, schüttelt er sich. Sein Titelsong beginnt zwar wie eine dystopische Ballade, unter der ein drohender Bass grollt, wird aber unter antreibenden Klavierakkorden dann schnell zu einer aufmunternden Hymne an das Leben. Überhaupt hat das Album bei aller Melancholie einen optimistischen Grundton.

Sicher sei er optimistisch, nickt Nick Nuttall. Die meisten Menschen bekämen gar nicht mit, was sich in Sachen Klimaschutz in den letzten zehn Jahren zum Positiven gewandelt habe, sagt er und zählt diverse Beispiele auf. Bei der letzten Klimakonferenz in Scharm El-Scheich in Ägypten habe er festgestellt, dass selbst Lebensmittelmultis wie Unilever und Nestlé umdenken. Sie bezahlten inzwischen sogar Farmer, damit sie von der intensiven zur regenerativen Landwirtschaft wechseln. „Die Perspektiven ändern sich“.

Das möchte man Nick Nuttall nur zu gern glauben. Sein Optimismus scheint ebenso wohlüberlegt zu sein, wie seine Entscheidung, Klimaschutz als logische Konsequenz einer Menschheit darzustellen, die an ihrem Überleben interessiert ist. „Du erreichst mehr, wenn du optimistisch bist“. Da spricht der Kommunikationschef aus dem Popmusiker. Die nervöse Sorge um ihre Jobs, ihren Wohlstand, ihre Zukunft deprimiere die Menschen nur. Besser sei es zu sagen: Kommt, lass es uns angehen. „Auch Optimismus ist eine Entscheidung.“ Ebenso wie ein gutes Klimalied.