Bekannt aus „Game of Thrones“ Britischer Schauspieler Ian Gelder ist tot

Der britische Schauspieler Ian Gelder ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Management am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. Zuvor hatte Gelders Lebensgefährte die Nachricht vom Tod des Engländers veröffentlicht. Demnach starb Gelder bereits am Montag.

Gelder war vor allem für seine Rolle als Ritter Kevan Lannister in der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ bekannt. Zuvor war er unter anderem in verschiedenen Shakespeare-Produktionen aufgetreten und spielte etwa im Historiendrama „Die Päpstin“.

„Er war ein bewundernswerter Mensch, ein großartiger Schauspieler und wird von seinen Kollegen und allen, die ihn liebten, schmerzlich vermisst werden“, hieß es in der Mitteilung seines Managements.

Gelders Lebensgefährte, der Schauspieler Ben Daniels, schrieb auf Instagram: „Mit großer, großer Traurigkeit und einem schweren Herz, das in eine Million Stücke zerbrochen ist, hinterlasse ich diese Nachricht vom Tod meines geliebten Mannes und Lebenspartners.“

Gelder starb demnach infolge einer Krebserkrankung. Erst im vergangenen Dezember habe er die Diagnose erhalten, schrieb Daniels und fügte hinzu: „Keiner von uns hatte eine Ahnung davon, wie schnell es gehen würde.“ (dpa)