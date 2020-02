Regisseur Rithy Panh: Mein Film ist ein Aufschrei

Der kambodschanische Regisseur Rithy Panh hat auf der Berlinale seinen neuen Film „Irradiés“ („Irradiated“) vorgestellt. Darin schneidet er dokumentarische Aufnahmen von Kriegen, Gräueltaten sowie abstrakte Theatermomente aneinander. Der Film sei im Grunde ein Aufschrei, sagte Panh am Freitag in Berlin, ein Schrei der Hoffnung und des Leidens. „Denn die Dinge wiederholen sich ja.“

Sein Film fordere zum Nachdenken auf, sagte Panh, der selbst vor den Roten Khmer in den 1980ern geflohen war. Bei den Filmfestspielen in Cannes hatte er für seinen Film „Das fehlende Bild“ 2013 einen Preis in der Sonderkategorie „Un certain regard“ gewonnen.

Man werde quasi wahnsinnig, wenn man sich in den Archiven umschaue, was es an Katastrophen gebe, sagte Panh. Der Film sei kein abgeschlossener Film - „jetzt ist dieser Filme Ihrer“. Das Projekt gehört zu den 18 Filmen, die diesmal ins Rennen um den Goldenen Bären gehen. Die Auszeichnungen werden an diesem Samstag verliehen. (dpa)