Der Vertrag des Intendanten Oliver Reese am Berliner Ensemble wird um weitere fünf Jahre bis 2027 verlängert. Dies gab Kultursenator Klaus Lederer bekannt. Reese, Jahrgang 1964, leitet das Theater am Schiffbauerdamm seit August 2017, als Nachfolger von Claus Peymann.

Er habe „in den vergangenen drei Jahren einen Reformkurs begonnen, der das Berliner Ensemble wieder zu einem wichtigen Ort des Gegenwartstheaters macht“, sagte Lederer. Um das Haus sicher in die Zukunft zu führen, wurden auch strukturell u.a. durch den Abschluss eines Haustarifvertrages und die Schaffung von zwei neuen Spielstätten wichtige Weichen gestellt.

Der engagierten Theaterarbeit werde in der Pandemie Besonderes abverlangt, ein „erfahrener Theatermann wie Oliver Reese“ werde das BE auch gut durch diese Zeiten bringen. Schon zu seinem Amtsantritt hatte Reese im Tagesspiegel-Interview gesagt, die Zeiten seien dramatischer geworden. Das verändere auch das Theater, nicht nur in Berlin.

Mehr zum Thema Defizit am Berliner Ensemble „Peymann hinterließ einen leeren Kühlschrank“

Im ersten Lockdown hatte das BE im Juni neben seinem Streamingprogramm „BE at Home“ ein Hoftheater eröffnet, umsonst und draußen. „Einen Gruß aus der Küche“, sagte Reese dazu, „nicht die ganze Speisekarte.“ Tsp