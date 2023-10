Bettina Böttinger und 30 Jahre Talk-TV „Ich bin die einzige Person im WDR, die Tom Buhrow nackt gesehen hat“

Bettina Böttinger, Sie sind in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, leben aber in Köln, moderieren sogar eine Sendung, die „Kölner Treff“ heißt. Angesichts der Animositäten zwischen den beiden Städten: Wie bezeichnen Sie sich eigentlich selbst?

Als Rheinländerin, zumal ich auch noch in Bonn studiert habe. Ich lebe sehr gern in Köln, finde Düsseldorf aber auch ganz wunderbar. Deshalb werde ich es mir auch nicht nehmen lassen, dem Publikum nach meiner letzten Sendung ein Altbier auszugeben. Ich habe die entsprechende Menge bei einer Düsseldorfer Brauerei bestellt und bezahle das aus eigener Tasche. Ein Köln-Düsseldorfer Brückenschlag sozusagen.