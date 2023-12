Brandenburgische Sommerkonzerte 2024 Auf Landpartie mit Rolando Villazon

Da ist Wolfram Korr von den Brandenburgischen Sommerkonzerten ein echter Coup gelungen: Startenor Rolando Villazon wird am 22. Juni nächsten Jahres im Landkreis Elbe-Elster auftreten. Und zwar auf der Wiese vor dem prächtigen Renaissanceschloss von Doberlug. Unterstützt vom Staatsorchester aus Frankfurt/Oder präsentiert der Publikumsliebling dann unter freiem Himmel ein buntes Galaprogramm.

Auch neue Spielstätten sind zu entdecken

Villazon ist nicht der einzige Hochkaräter, den die Brandenburgischen Sommerkonzerte in ihrer 33. Saison aufbieten können. Zum Start am 25. Mai 2024 in Luckau treten gleich drei international hochgeschätzte Solisten auf: Der Pianist Martin Helmchen, die Geigerin Antje Weithaas und die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker vereinen sich für Beethovens Tripel-Konzert, es begleitet das Orchester der Komischen Oper.

Mit Anna Vinnitskaya als Solistin gastiert die Kammerakademie Potsdam in Bernau, Mattias Kirschnereit gibt ein Klavier-Recital in Bad Saarow, der Dresdner Kreuzchor wird im Berliner Dom zu erleben sein. Und das Philharmonische Orchester vom Staatstheater Cottbus bringt am 14. September Bruckners monumentale 5. Sinfonie nach Blankensee.

Insgesamt sind 37 Veranstaltungen geplant, erstmals bespielen die Sommerkonzerte die Wallfahrtskirche Alt-Krüssow, die Schlossruine Dahme, die Stadtpfarrkirche Müncheberg sowie das Pferde-Landgestüt in Neustadt (Dosse). Stilistisch reicht das Spektrum vom Barock über Klassik und Romantik bis hin zu Tango, Jazz, Musical und Operette. Bei einem Wunschkonzert in Jüterbog darf das Publikum sogar darüber abstimmen, welche Stücke gespielt werden sollen. Der Vorverkauf startet am Montag, den 11. Dezember.