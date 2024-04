Caspar David Friedrich in Berlin So kommen Sie garantiert an Tickets für die begehrte Ausstellung

Nach Hamburg zeigt derzeit auch die Alte Nationalgalerie in Berlin eine große Caspar David Friedrich-Schau. „Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften“ heißt sie und läuft bis 4. August 2024. Vor dem Museumsgebäude auf der Museumsinsel bilden sich an den Öffnungstagen teils lange Schlangen.

Viele Besucher möchten die berühmten Landschaftsgemälde des Greifswalder Malers, etwa die Bilderpaare „Mönch am Meer“ (1808-1810) und „Abtei im Eichwald“ (1809-1810) oder „Das Eismeer“ (1823/24) und „Kreidefelsen auf Rügen“ (1818/1819) sehen. Sortiert sind die Bilder thematisch, nach Bergen, Wäldern und Schluchten und nach Malweisen. Auch 60 Zeichnungen Friedrichs sind zu sehen.

Nach den ersten acht Tagen verzeichnete das Museum bereits rund 20.000 Besuche. Im Vorverkauf wurden bisher insgesamt etwa 75.000 Einzeltickets verkauft. Pro Tag können etwa 2700 Besucher in die Ausstellung. Wir verraten Ihnen, wie Sie am besten an Tickets kommen.

1 Zeitfenster-Ticket vorab online buchen

Das Gemälde „Klosterfriedhof im Schnee“ von Caspar David Friedrich ist in der Berliner Ausstellung zu sehen. © AFP/JOHN MACDOUGALL

Zeitfenster-Tickets für die Caspar David-Friedrich-Schau sind im Voraus online buchbar, und zwar schon jetzt für den gesamten Ausstellungszeitraum bis Anfang August. Die nächsten freien Slots gibt es, Stand 29. April, in circa vier bis fünf Wochen, also im Moment Anfang Juni. Buchbar sind die Tickets hier.

Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Online kann jeweils ein Tag und ein Zeitfenster ausgewählt werden. Sie können für höchstens zwei Personen gleichzeitig buchen. Auch ermäßigte Karten für Schüler und Senioren können online gebucht werden, Nachweise müssen dann vor Ort gezeigt werden.

Wenn Sie bereits ein Zeitfenster-Ticket gebucht haben, reicht es, wenn Sie pünktlich am Eingang der Alten Nationalgalerie sind. Wer bereits ein Zeitfenster-Ticket online gekauft hat, sollte, laut Auskunft des Museums, nicht warten müssen. Es gibt einen eigenen Einlassbereich für Besucher mit Zeitfenster-Ticket.

Die Ausstellung „Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften“, bis 4. August 2024, Alte Nationalgalerie, Bodestraße 1-3, Museumsinsel. Zeitfenster-Tickets gibt es im Museums-Shop.

2 Tageskasse

Neben den rasch ausgebuchten Online-Kontingenten hält das Museum die Hälfte der pro Tag verfügbaren Tickets für Tagesbesuche bereit. Zu kaufen sind die Tickets direkt an der Kasse der Alten Nationalgalerie (16 Euro, ermäßigt 8 Euro).

Man muss nicht unbedingt gleich morgens für sein Ticket anstehen. Wer bis etwa 16 Uhr kommt, schafft es in der Regel auch noch in die Ausstellung. Bisher gab es nicht die Situation, dass Besucher, die ein Ticket erwerben wollten, abgewiesen werden mussten. Der letzte Einlass ist 45 Minuten vor der Schließzeit.

3 Wie lang sind die Schlangen?

: Zahlreiche Besucher stehen vor der Alten Nationalgalerie, um die Ausstellung „Caspar David Friedrich. Unendliche Landschaften· anzuschauen. © dpa/Jens Kalaene

Die Wartezeit für Besucher, die ein Ticket vor Ort kaufen möchten, betrug in den ersten Tagen etwa eine halbe Stunde, es sind alle drei Kassenschalter geöffnet. Laut Aussage einer Museumssprecherin kann die Länge der Warteschlange stark variieren. Bei schönem Wetter und an Wochenenden sind die Schlangen erfahrungsgemäß länger, als zum Beispiel bei schlechtem Wetter.

4 Wie läuft es am Museumssonntag?

An jedem ersten Sonntag des Monats ist Museumssonntag. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Am Museumssonntagen sind keine Zeitfenster-Tickets buchbar. Das heißt, an diesem Tag bleibt nur die Möglichkeit, sich vor Ort in die Schlange zu stellen. Der Andrang dürfte groß sein.

5 Wie bucht man als Gruppe?

Mehr als zehn Tickets werden nur an angemeldete Gruppen ausgegeben. Touristengruppen, Schulklassen oder Kollegengruppen sollen sich als Gruppe anmelden. Gruppenführungen können online im Museumsshop gebucht werden. Pro Gruppe sind 20 Personen zugelassen. Kosten für eine Gruppenführung 150 Euro, zzgl. Eintritte.

5 Öffnungszeiten werden im Sommer ausgeweitet

Öffnungszeiten 19. April – 4. Mai 2024

Dienstag 10 – 18 Uhr

Mittwoch 10 – 18 Uhr

Donnerstag 10 – 18 Uhr

Freitag 10 – 20 Uhr

Samstag 10 – 20 Uhr

Sonntag 10 – 18 Uhr

Öffnungszeiten 5. Mai – 3. Juli 2024

Dienstag 9 – 18 Uhr

Mittwoch 9 – 18 Uhr

Donnerstag 9 – 20 Uhr

Freitag 9 – 20 Uhr

Samstag 9 – 20 Uhr

Sonntag 9 – 18 Uhr

Öffnungszeiten 4. Juli – 4. August 2024

Dienstag 9 – 20 Uhr

Mittwoch 9 – 20 Uhr

Donnerstag 9 – 20 Uhr

Freitag 9 - 20 Uhr

Samstag 9 – 20 Uhr

Sonntag 9 – 18 Uhr

6 Wer’s ganz schnell haben will

Für alle, die auf gar keinen Fall warten wollen, gibt es die sogenannten „Express-Tickets“. Kostenpunkt: 30 Euro. Ein Express-Ticket ermöglicht den sofortigen, einmaligen Zugang zur Ausstellung, gilt am gebuchten Tag und zwar zu einer beliebigen Zeit. Man muss sich hier also nicht an ein Zeitfenster halten. Ebenfalls im Shop erhältlich und oft schon sehr viel eher als ein Ticket zum Normalpreis.