Charlotte Brandi über das Musizieren ohne Männer „Es war eine philosophische Erfahrung“

Charlotte Brandi, bei Ihrem Album „An den Alptraum“ durften keine Männer mitarbeiten. Wieso?

Weil ich es mag, mir Limitationen aufzuerlegen. In diesem Fall hat mich vor allem interessiert, ob ich die nötigen Kontakte habe, um ein Produkt zu erstellen, bei dem kein Mann die Musik angefasst hat. Zudem habe ich mich gefragt, ob der Arbeitsprozess irgendwie anders aussehen würde. Und nicht zuletzt wollte ich einfach den Beweis antreten, dass man keine Männer braucht, um eine Platte zu machen. Bisher hat das im deutschsprachigen Raum meines Wissens noch niemand gemacht.

Wie ist der Aufnahmeprozess dann gelaufen? Was waren die Unterschiede?

Zunächst einmal war mein Netzwerk in Berlin absolut ausreichend, es gibt sehr gute Instrumentalistinnen, Sound Engineers und Mastering Engineers. Beim Mixing war es schwierig, da bin ich nach New York ausgewichen – und die Produzentinnen-Stelle habe ich selbst bekleidet. Wenn es ums Finalisieren, um den Größenwahnsinn, um Regiearbeit geht, wird die Luft offenbar dünner.

Zur Person Charlotte Brandi wuchs im Ruhgebiet auf und gründete 2010 mit dem Schlagzeuger Matze Pröllochs das Dream-Pop-Duo Me And My Drummer, das zwei Alben veröffentlichte. Brandis Solodebüt „The Magican“ erschien 2019, die EP „An das Angstland“ 2020 und im Februar „An den Alptraum“ (Listen Records). Konzert: Am 8. April spielt Charlotte Brandi mit Band um 20 Uhr im Zenner, Alt-Treptow 15.

Und wie war es im Studio selbst?

Es gibt in der Kulturgeschichte der Menschheit und damit auch des Patriarchats überall, zu allen Zeiten Räume, aus denen Frauen ausgeschlossen waren und sind: Dampfbad, Politik, Schützenverein, Kegelclub, Fußballverein, Piratenschiff. Ich habe jetzt verstanden, warum es diese frauenfreien Räume geben muss: weil einfach nichts ablenkt. Ich konnte mich das erste Mal vollkommen auf die Sache konzentrieren, weil ich diesmal niemanden süß oder heiß fand oder umgekehrt. Ich war nicht abgelenkt von erotischer Anziehungskraft.

Insofern waren die Aufnahmen mein eigenes Schützenfest, mein eigenes Piratenschiff, mein eigenes Dampfbad – und es lief ungleich effizienter und sachlicher als bei meinen vorherigen Arbeiten. Wir haben in drei Tagen neun Songs live aufgenommen, was ein sehr sportlicher Schnitt ist.

Wenn Frauen ihr eigenes Ding machen, kommt schnell der Vorwurf der Männerfeindlichkeit. Gab es bei Ihnen solche Reaktionen?

Auf Facebook und in meinem Postfach gab es viele Leute, die mich absolut scheiße finden und mir das mitteilen mussten. Ich hatte vorher Angst, dass mich das jucken würde. Aber es stellte sich schnell heraus, es juckt mich gar nicht. Wenn man die Gründe des eigenen Handelns gut kennt und mehrfach überprüft hat, dann ist das schwer ins Wanken zu bringen. Es war eine fast therapeutische Erfahrung, auf jeden Fall eine philosophische Erfahrung, die ich gemacht habe. Das Ganze war überhaupt nicht gegen irgendjemanden gedacht, sondern für mehr Konzentration und Fokus. Und natürlich auch für die Selbstermächtigung.

Sie sind gerade auf Tour. Bleiben Sie da bei Ihrem männerlosen Konzept?

Nicht ganz: Auf der Bühne spielen Schlagzeugerin Aine Fujioka und Bassistin Romy Jakovčić mit mir, aber den Sound macht ein Mann, was wirtschaftliche Gründe hat. Ich bin in einer Mittelgröße unterwegs und einfach nicht zahlungsstark genug für ein reines FLINTA-Team (Frauen, Lesben, inter, trans und a-gender), das den Ansprüchen genügt. Glücklicherweise rufen FLINTA-Personen ja jetzt die Preise auf, die angemessen sind für ihre Arbeit. Aber in Zeiten von Wirtschaftskrise, Krieg, Pandemie können sich das Menschen wie ich teilweise nicht leisten.

Was bedeuten unsere Träume? Das wissen wir nicht. Ich stehe auf Phänomene, die geheimnisvoll bleiben. Charlotte Brandi

Ebenfalls neu ist, dass Sie mit dieser Platte endgültig vom Englischen ins Deutsche gewechselt sind. Wie kam’s?

Man wird älter und ehrlicher. Ich will alle unnötigen Schichten zwischen mir und dem abtragen, was ich ausdrücken möchte. Und ich war auch einfach neugierig auf die deutsche Sprache: Wie weit kann man gehen? Was hält sie alles aus?

Englisch ist immer eine erlernte Sprache. Und jede erlernte Sprache behält dieses Erlernte als Käfig bei. Das heißt, man kann nie so souverän navigieren, Idiome und Redewendungen verwenden wie in der Muttersprache. Deswegen war es für mich höchste Zeit, mich dem Deutschen zuzuwenden – auch um zu gucken, ob es sich mit meiner musikalischen Sprache verträgt.

Klingt schon so auf dem Album.

Ich lehne mich ja entweder an traditionelle Folklore oder an US-amerikanische Indie-Musik an, was mit Deutsch ziemlich gut zusammengeht. Ich bin jedenfalls froh, jetzt auf Deutsch zu singen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dadurch rücken die Texte stark in den Fokus, was besonders für das A-capella-Stück „Der Ekel“ gilt, das die Platte in zwei Versionen rahmt. Es scheint ein Abgesang auf einen Ex-Partner des lyrischen Ichs zu sein. War es ein befreiender Prozess, das zu schreiben?

Weil ich eine so durchlässige Frau bin, verführt das dazu zu denken, dass mein lyrisches Ich auch immer mein Ich ist. In dem Fall ist das nicht ganz richtig. „Der Ekel“ ist eine Antwort auf einen Traum, den ich hatte: Ich stand auf einem Schulhof in der Ecke und ein Trupp Jungs guckte immer zu mir rüber. Sie tuschelten und irgendwann haben alle im Chor gesagt: Du bist eklig.

Das war wie die Essenz eines Jugendtraumas der Scham. Ich habe lange an diesem Traum herumgekaut und dann den Song gemacht. Im Übrigen sind viele Lieder auf dem Album von geträumten Bildern inspiriert, deshalb heißt es auch „An den Alptraum“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Was fasziniert Sie so an Träumen?

Die Menschheit beschäftigt sich schon ewig mit der Frage, warum wir träumen. Wir finden es nicht wirklich raus. Sind es Abfallprodukte? Sind es Prophezeiungen? Sind es psychologisch wertvolle Einblicke? Woher kommen und was bedeuten unsere Träume? Das wissen wir nicht. Ich stehe auf Phänomene, die geheimnisvoll bleiben. Die letzte Essenz der Sache bleibt einem einfach verschlossen, wodurch ein Raum für Fantasie entsteht. Aus dieser Spannung von verarbeiteten Erfahrungen, aber auch von Stimmungen, bei denen ich manchmal gar nicht weiß, woher die genau kommen, sind die Texte entstanden.

Wie Miley Cyrus schon singt: Selbst Blumen kaufen, geht auch. © Annika Weertz

Ihre Songs sind quasi erweiterte Traumdeutungen.

In einem anderen Lied, „Die letzte Brücke“, geht es darum, dass eine Frau mit einem Lukas zusammen sein will. Irgendwann ist sie mit ihm verheiratet und hat Kinder. Sie hat sozusagen den gesellschaftlichen Traum für sich erreicht: eine Familie gründen mit einem hotten Typen. Aber dann liegt sie nachts wach, weil sie nicht das Leben lebt, das sie vorhatte, weil sie zu Hause festgenagelt ist mit den Kindern. Das ist vielleicht der Song, der am ehesten meinen persönlichen Albtraum widerspiegelt. Denn sobald Kinder im Spiel sind, sind die Rollen wieder traditionell verteilt. Das finde ich tragisch.

Das heißt, Sie wollen selbst keine Kinder?

Ja. Und das ist immer noch ein Tabuthema. Ich komme mit vielen Kindern extrem gut klar, kann gut mit denen spielen, sie sind lustig und erinnern sich auch immer an mich. Aber ich bin gottfroh, wenn ich dann nach Hause darf und die Erziehung und alles, was daran anstrengend und unangenehm und vielleicht noch traumatisierend ist, ihren Eltern überlassen darf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein ganz neues Lied von Ihnen heißt „An Bord“. Begleitet von drei Sängerinnen und Ihrer Gitarre singen Sie, dass sie die Liebe verlernt haben und allein über die Flüsse schippern. Es klingt nur leise melancholisch und hat mich an Katja Kullmans Plädoyer für eine selbstbewusste „Singuläre Frau“ erinnert.

Das Buch ist nicht meine Tasse Tee, weil mir das zu deutsch befindlich ist. Ich kann nichts damit anfangen, dass es schon eine Sensation sein soll, dass eine alleinstehende Frau sich nicht gleich umbringt. Ich will, dass der Begriff singuläre Frau viel mehr beinhaltet. Es sollte auch ein attraktiver Lebensweg für andere Frauen und kein Zufallsprodukt oder eine frustrierte Antwort auf ein Scheitern im Patriarchat sein, sondern eine neugierige Reise frei von Scham und Unzulänglichkeitsgefühlen.

Ich will mich mit breiter Brust hinstellen und sagen, ich bin frei, ich bin allein und eine der ersten Frauen, die überhaupt so leben dürfen. Ich kann so viel machen: mich vernetzen, aktivistisch werden, Archäologin werden, einen Chor gründen. Ich kann Antworten auf Fragen finden, die das Patriarchat mir stellt. Und ich kann anfangen, in meine Wahrhaftigkeit zu kommen.

Werden Sie Ihr nächstes Album auch wieder ohne Männer aufnehmen?

Was die Zukunft bringen wird, weiß ich nicht. Aber dieser Prozess macht ein bisschen süchtig. Könnte also sein.

Zur Startseite