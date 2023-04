Die besten Comics des Quartals Kriegsreportagen, Literatur-Strips und das Überleben in der Favela

Der Comicreportage-Band „Berichte aus der Ukraine 2“ des Italieners Igort ist für eine Kritikerjury der beste Comic des vergangenen Quartals. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung unter 30 deutschsprachigen Journalistinnen und Journalisten, die alle drei Monate die aus ihrer Sicht besten neuen Comic-Veröffentlichungen bewerten.

In „Berichte aus der Ukraine 2“ verarbeitet Igort, der seit langem eine enge Verbindung zur Ukraine hat, Erzählungen und Erlebnisse bezüglich der Zeit sei dem russischen Überfall auf das Land im Februar 2022. Er hatte bereits vor einigen Jahren in einem ersten Band die Geschichte des Landes in Form von Comic-Essays und gezeichneten Reportagen verarbeitet.

Der Tagesspiegel präsentiert die Comic-Bestenliste in Kooperation mit der Fachzeitschrift „buchreport“, der Website Comic.de und dem Radiosender rbbKultur.

Auf dem zweiten Platz landete Strip-Sammlung „Die Rache der Bücher“, in der sich der britische Zeichner Tom Gauld humorvoll mit der Welt der Literatur auseinandersetzt.

Auf Platz drei kam das Favela-Drama „Hör nur, schöne Márcia“ des Brasilianers Marcello Quintanilha – hier gibt es die Tagesspiegel-Besprechung des Titels.

Auf den folgenden Plätzen: Haro Asōs Manga-Thriller „Alice in Borderland“, Liv Strömquists feministische Comic-Essay-Sammlung „Astrologie“, die Neuauflage des Manga-Klassikers „Lone Wolf & Cub“ von Kazuo Koike und Gōseki Kojima, Ralf Königs Strip-Sammlung „ABBA hallo!“, die historische Fabel „Das Buchmaultier von Córdoba“ von Wilfrid Lupano und Léonard Chemineau, die modernisierte Klassiker-Fortsetzung „Der Tod von Spirou“ von Sophie Guerrive, Benjamin Abitan und Olivier Schwartz sowie auf Platz zehn das Drama „Nationalfeiertag“ von Bastien Vivés und Martin Quenehen.