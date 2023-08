Signierstunden, Künstlergespräche, Manga- und Kinder-Tage Volles Comic-Programm im Herbst

Mit dem bevorstehenden Ende des Sommers startet vielerorts wieder ein umfangreicheres Kulturprogramm. Vor allem in Berlin können Comicfans ab September aus einem besonders reichhaltigen Angebot an Comic-Veranstaltungen auswählen, bundesweit findet zudem am 16. September der zweite Manga Day statt. Ein Überblick, basierend auf den Ankündigungen der Veranstalter.

2. September, 13-16 Uhr, Grober Unfug, Zossener Straße 33, 10961 Berlin: Signierstunde mit Michael Vogt (Zeichner) und Olaf Brill (Szenarist), von denen u.a. die Neuerscheinungen „Der kleine Perry“ und ihre Albenserie „Ein seltsamer Tag“ vorliegen, Bela Sobottke („Kronos Rocco“ und „Knüppeldick“) sowie Bert Henning („Der 50jährige Punk“) und Robert Foulcant (Übersetzer von „Der 50jährige Punk – Edition Francaise“).

3. September, 10-17 Uhr, Modern Graphics, Kastanienallee 79, 10435 Berlin: Kinder-Comic-Tag (teilweise auch im benachbarten Dock 11). Buntes Mitmachprogramm von 10–17 Uhr mit Comic-Lesungen, Workshops, Musik und anderem. Mit dabei: Naomi Fearn (die im Tagesspiegel u.a. den wöchentlichen Kindercomic „Berliner Schnüppchen“ veröffentlicht), Mawil („Die Feuerwehr macht Urlaub“), Josephine Mark („Trip mit Tropf“ sowie Olaf Brill und Michael Vogt („Der kleine Perry“). Es gibt zudem Lesungen aus „Ariol“ und „Margo Maloo“, einen Porträt-Zeichenworkshop, Siebdruck, Schminken und vieles mehr. Eintritt frei.

4. September, 19.30 Uhr, Modern Graphics, Kastanienallee 79, 10435 Berlin: Präsentation des neuen Reclam-Bandes „Peanuts für alle Lebenslagen“ und Gespräch über Zeitungscomics im Wandel der Zeit mit Tagesspiegel-Redakteur Lars von Törne (der das Nachwort des Buches verfasst hat) und Naomi Fearn, Zeichnerin des täglichen Tagesspiegel-Comic-Strips „Berliner Schnuppen“, Eintritt frei.

16. September, ab 10/11 Uhr: Manga Day ‘23 (bundesweite Veranstaltung). Acht Verlage verschenken insgesamt 27 kostenlose Sonderausgaben mit Auszügen aus aktuellen Serien. Das Programm reicht von Krimis und Romance über Abenteuer, Coming-of-Age-Geschichten und Horror bis zu Manga-Klassikern wie „Detektiv Conan“. An einzelnen Orten gibt es auch Sonderveranstaltungen wie Manga-Zeichenkurse. Mehr zu allen Titeln, die es an diesem Tag zu entdecken gibt, sowie den teilnehmenden Geschäften hier.

16. September, 15 – 19 Uhr: 13. Graphic Novel Day beim Internationalen Literaturfestival Berlin (ilb), Haus der Berliner Festspiele, Schaperstr. 24, 10719 Berlin. Neben Lesungen und Podiumsgesprächen, moderiert von der Übersetzerin und Kuratorin Lilian Pithan, gibt es erstmals auch eine „Artist Alley“, auf der Berliner Comicverlage, Künstler:innen und Herausgeber:innen von Zines ihre Werke präsentiere, organisiert in Zusammenarbeit mit der ComicInvasion Berlin. Podiumgsgespräche (Tickets: 5 €): 16 Uhr: Alecos Papadatos spricht über seine Graphic Novel „Aristoteles“. 17 Uhr: Hanneriina Moisseinen aus Finnland präsentiert ihr Buch „Kannas“, das im Herbst bei avant erscheint. 18 Uhr: Titus Ackermann und Zhenya Oliinyk präsentieren den neuen Band der Anthologie „Moga Mobo“ zum Thema Ukraine.

26. September, 17 Uhr, Modern Graphics, Oranienstraße 22, 10999 Berlin: Signierstunde mit US-Zeichnerin Jill Thompson („The Sandman“, „The Invisibles“, „Swamp Thing“, „Wonder Woman“).

27. September, 19 Uhr, Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee 14A, 10247 Berlin: Comic-Premiere & Gespräch mit Sandra Rummler („Seid befreit“), Eintritt frei.

28. September bis 1. Oktober: Comicfestival Hamburg (St. Pauli, Karoviertel, Neustadt), weitere Programminformationen folgen.

5. Oktober, 16 Uhr, Modern Graphics, Kastanienallee 79, 10435 Berlin: Buchpräsentation mit Léa Murawiec („Die große Leere“).

12. November, 10-16 Uhr, Tegeler-Seeterrassen, Wilkestraße 1, 13507 Berlin: Berliner Comicmesse.

24. November, 17 Uhr, Modern Graphics, Oranienstraße 22, 10999 Berlin: Signierstunde mit Zerocalcare, dessen neues Buch „No Sleep Till Shingal“ im Herbst bei avant erscheint.

Wer hat weitere Hinweise auf bevorstehende Comic-Veranstaltungen, die hier noch fehlen? Informationen bitte per E-Mail an comics@tagesspiegel.de.