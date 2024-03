Dancefloor-Queen Roísín Murphy in Berlin Multitasking ist ihr Ding

Multitasking beherrscht die irische Popsängerin Roísín Murphy. Bei so gut wie jedem ihrer Songs, die sie in der ausverkauften Verti Music Hall in Friedrichshain vorträgt, begibt sie sich gegen Ende und noch singend an den Bühnenrand, wechselt die Klamotten und intoniert daraufhin die nächste Nummer in einem neuen Look. Ein besonderes Faible hat sie dabei für wechselnde Hüte. Von der Baskenmütze bis hin zum Zylinder ist da alles dabei.