Das Abschiedsalbum von Marsimoto Es hat sich ausgepafft

Kiffen ist in Deutschand legal und Marsimoto geht in Rente, das passt ja. Als der Rostocker Rapper Marteria sich 2006 seinen mit verzerrter Stimme rappenden Alien-Avatar ausdachte – oder eher abguckte vom Produzenten Madlib aus Los Angeles, der schon in den 90ern einen gelben, verkifften Außerirdischen mit hochgepitchter Stimme rappen ließ – da war das ziemlich ungewöhnlich und das Beste, was Marterias Karriere hätte passieren können.