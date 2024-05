Das Drama mit der Lohnarbeit Georges Perecs „Die Gehaltserhöhung“ im Deutschen Theater

„Halt die Deadline ein, so ist’s fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus“. So besingt die Gruppe Deichkind in „Bück dich hoch“ den Betriebssport im Verein „Entfremdete Lohnarbeit“, von dem so viele Angestellte weltweit ein Lied singen könnten. Die Frage, wieviel Stress und Selbstverausgabungsbereitschaft im Job sein muss – und damit verbunden: welche Work-Life-Balance eigentlich wünschenswert wäre – wird gegenwärtig wieder besonders eifrig diskutiert (siehe: Vier-Tage-Faulpelze gegen Überstunden-Aficionados!). Neu ist sie freilich nicht.

Bereits einige Jahrzehnte vor Deichkind hat der genialische französische Schriftsteller Georges Perec sein Stück „Die Gehaltserhöhung“ um eine Frage herum gestrickt, die bis heute Regalmeter an Ratgebern und immer wieder auch bestens geklickte Online-Kolumnen in der Rubrik Karriere inspiriert: Wie bitte ich den Chef um mehr Geld? Die Königsdisziplin des olympischen Ringens um Arbeitnehmerrechte. „L’Augmentation“, so der Originaltitel, ist nicht zuletzt ein Sprachexperiment. Perec war Mitglied der Avantgardisten-Gruppe Oulipo, in deren Kreisen gern mal Versuche unternommen wurden, den Literaturhorizont zu weiten. Zum Beispiel dadurch, einen kompletten Roman ohne den Buchstaben „E“ zu verfassen.

Die Währung heißt Energie

„Die Gehaltserhöhung“ spiegelt in permanent geloopten Sätzen, welche Sisyphos-Anstrengung das Antichambrieren auf der Teppichetage einer Firma bedeutet. Und welche existenzielle Vergeblichkeit diesem Vorgang eigentlich innewohnt. Regisseurin Anita Vulesica, die Perecs Stück jetzt in der Kammer des Deutschen Theaters zur Premiere gebracht hat, besitzt ein tolles Gespür für den Wahnwitz und die niederschmetternde Komik der Vorlage. „Sie wollen Ihren Abteilungsleiter aufsuchen. Entweder ist er in seinem Büro oder er ist nicht in seinem Büro. Wenn er in seinem Büro wäre, würden Sie anklopfen und warten, bis er ,Herein’ ruft. Aber nehmen wir lieber an, er ist nicht in seinem Büro.“ In diesem schönen Sound kreisen die ersten Strophen der Ballade von der Gehaltserhöhung vor sich hin.

Zum Stück Die Gehaltserhöhung. Von Georges PerecRegie: Anita Vulesica. DT Kammer, nächste Vorstellungen: So, 26. Mai, 19.30 Uhr, Di, 28. Mai, 20 Uhr, weitere im Juni + Juli

Vulesica, die ihr Faible für absurdes Theater am DT schon mit Ionescos „Die kahle Sängerin“ bewiesen hat, verlegt das Stück zusammen mit Bühnenbildnerin Henrike Engel in ein futuristisch anmutendes Start-up-Foyer mit Raumkapsel-ähnlichem Empfangsdesk. Dort thront Ingo Günther (im Dress der vielfach im Text beschworenen Büronachbarin Fräulein Jolande) und dreht als Live-Musiker an den Elektro-Reglern. Womit er auch den Kriechgang-Takt für das übrige, großartige Ensemble vorgibt, das sich in einer fulminanten Physical-Theatre-Choreographie Richtung Abteilungsleiter hochzubuckeln versucht.

Ingo Günther als Empfangsherr an den Büro-Turntables © Elke Walkenhorst

Die Spielerinnen und Spieler tragen Rollennamen, die auf Strategie und Erwartungsmanagement der Lohnforderung zugeschnitten sind – allerdings formen Abak Safaei-Rad („Das Angebot“), Evamaria Salcher („Die Alternative“), Frieder Langenberger („Die positive Hypothese“), Moritz Grove („Die negative Hypothese“), Katrija Lehmann („Die Wahl“) und Jonas Hien („Die Schlussfolgerung“) eher einen gemeinsamen, vielköpfigen Angestellten-Körper im devoten Kriechgang.

Kostümbildnerin Janina Brinkmann hat sie in Businessanzüge mit Schuluniform-Appeal gesteckt, unter denen sie Schulterpolster wie beim Rugby tragen. Blaue Flecken am Körper zeugen von den Schmerzen dieses Arbeitskampfes, der am Abteilungsleiter (Beatrice Frey auf einem selbstfahrenden Bürostuhl) letztlich kalt abprallt („Und vergessen sie nicht, beim Hinausgehen die Tür wieder hinter sich zuzumachen“).

„Die Gehaltserhöhung“ ist über weite Strecken urkomisches Theater, das Vulesica in eigener Fassung fürs Heute zuspitzt. Inklusive Beschwörungsformeln aus einer Workflow-Welt, in der Ausbeutung in Corporate-Identity-Floskeln gegossen wird („Energy ist Ihre currency!“). Dann doch lieber Vier-Tage-Woche im Homeoffice.