Das kümmerliche bisschen Leben Maria Borrélys Roman „Das letzte Feuer“

Die alte Pélagie weigert sich standhaft, den anderen Bewohnern von Orpierre-d’Asse in ein angenehmeres Leben zu folgen. Die Schmalhänse, so werden die Dörfler genannt, wollen ihre seit Generationen ertragene Armut hinter sich lassen und ziehen vom Berg hinab ins Tal.

Der Fluss Asse ist gezähmt worden, die Auen sind nun urbar, der Fortschritt hält Einzug. Fruchtbar sind die Böden, und auf fruchtbaren Boden fallen die Versprechungen einer neuen Existenz. Weg will man vom Mangel, der die Gegend charakterisiert und ihr seinen Namen gibt: „Brama-Fam“, „Hungerschrei“. Den Duft der ausgedehnten Wiesen haben sie schon in der Nase, im Kopf blühen die Landschaften angesichts der kargen Vergangenheit umso prächtiger.

Nur Pélagie widersteht der Verlockung. Sie kann sich nicht trennen von ihrem zugigen Zuhause, von den Tieren, ihren Erinnerungen. Sie harrt aus, selbst als ihre Enkelin Berthe den jungen Auguste heiratet und ebenfalls ins neue Dorf am Fluss zieht. „Das letzte Feuer“, es brennt in Pélagies Häuschen, während um sie herum alles verlassen ist und von der Natur zurückerobert wird.

Die Schriftstellerin Maria Borrély (1890 - 1963) © Paulette Borrély/Kanon Verlag

Maria Borrély (1890 – 1963), Lehrerin, Schriftstellerin, Kommunistin und später auch Mitglied der Résistance, kannte die Gegend, über die sie schrieb, genau. Sie lebte in der Haute-Provence, veröffentlichte vier Romane.

„Mistral“ aus dem Jahr 1929 konnte man letztes Jahr erstmals auf Deutsch kennenlernen, das Stillleben einer von den Kräften und Rhythmen der Natur bestimmten, archaisch-bäuerlichen Welt. „Le dernier feu“ – „Das letzte Feuer“ – erschien erstmals 1931 beim renommierten Verlag Gallimard, der berühmte André Gide hatte es zur Veröffentlichung empfohlen.

Zum Buch Maria Borrély: Das letzte Feuer. Aus dem Französischen von Amelie Thoma. Kanon Verlag. Berlin 2024. 134 Seiten. 20 €. © Kanon Verlag

Amelie Thoma hat nach „Mistral“ nun auch diesen Roman auf unprätentiös-poetische Weise ins Deutsche gebracht. „An die Eiche gelehnt, stopft die Pélagie die Sohle eines groben, ehemals schwarzen, von den vielen Laugen ausgeblichenen Baumwollstrumpfs. […] Gegenüber, weiter entfernt als die kalten Nordhänge: die Abbruchkante der Telle, an der man, als wären sie in Rufweite, jede Pinie und jeden Ginsterbusch erkennen kann und, gleich einer Narbe, die Straße mit ihren Serpentinen. Einstimmig rauschen Wind und Asse, wie Orgelflöten … Der Berthe ist die Zunge schwer, doch ihr Lächeln strahlt wie eine Espe am Ufer …“

Die Pélagie, die Berthe, der Auguste – auf eigentümliche Weise ist der vor die Namen gestellte bestimmte Artikel auch ein bestimmender: Den vom harten Leben gebeugten Menschen wird so etwas aufgebürdet, sie können ihrem Ruf und Schicksal nicht entkommen; aber zugleich ist ihnen mit dem Artikel auch eine Würde mitgegeben, eine Einzigartigkeit. Ganz genau registriert Borrély die Veränderungen in den Figuren, die in der Natur ihre Entsprechung finden oder von dieser angekündigt werden.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Sie lässt ihre Pélagie das Unheil ahnen, das vom feuchten, nebligen Asse-Tal und der Gewalt des Flusses ausgeht. Und sie beobachtet, wo Keime der Zuversicht sprießen. Alles nimmt hier seinen natürlichen Lauf, und der jähzornige Trotz der Pélagie gehört dazu – sie ist Mahnerin, nicht nur vor möglichem Unglück, sondern sie gemahnt auch an das überlebte Alte, das mit der Aufgabe des Bergdorfes nach und nach verschwinden wird.

Alle ihre Särge

Wenn sie allein in die Kirche geht, ehrfurchtsvoll an der Tür innehält, erinnert sie sich an all „ihre“ Särge, die dort gestanden haben – an jenen des Vaters, den der Schlag getroffen hat; an jenen ihres Mannes, der an den Folgen einer Verkühlung starb; schließlich an jenen ihrer schönen Tochter Suzanne, die nur neunzehn Jahre alt wurde. „Ehe sie wieder hinausgeht, bittet sie Gott, damit sie in diesem Dorf begraben werden kann, dass er sie sterben lässt, ehe man den Friedhof stilllegt …“

„Das letzte Feuer“ hat keine Handlung im herkömmlichen Sinn, keinen Plot, schon gar keinen spannungsgeladenen. Maria Borrély erzählt. Schlicht und einfach. Ihr Roman reiht Episoden kümmerlichen Lebens aneinander, Alltägliches und das den Alltag Bedrohende.

Aber in diesem unspektakulär-schönen Berichten über die Natur, über bislang kaum literaturfähige Menschen, einfache Bauern, ist doch alles enthalten: die Liebe und der Tod, Beharren und Aufbrechen, das Scheitern und das Immer-Weiter. Und die Treue zu den Toten, die Pélagie nicht im Stich lassen möchte.