Das Mahler-Projekt des Dirigenten Teodor Currentzis Im Lavastrom der Streicher

Wie vollendet man unfertige Werke? Das, was vorhanden ist, aufgreifen und in diesem Duktus, in diesem Geist weiterkomponieren? Oder sich im Gegenteil entschieden davon abgrenzen, etwas ganz anderes schreiben, wie es der Verstorbene vielleicht auch getan hätte? Wie stark Skizzen, Entwürfe, Notizen, Geplantes berücksichtigen?