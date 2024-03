Das neue Album von Tierra Whack Selbstbewusstsein und Sinnsuche

Im Zeitalter von Social Media hat sich gezeigt, dass Andy Warhols Bonmot von den 15 Minuten, die jeder Mensch auf diesem Planeten irgendwann berühmt sein würde, noch untertrieben war. Die meisten Menschen brauchen weniger als 15 Minuten um berühmt zu werden – aber bleiben es dann für länger, als es den meisten gut tut. Das Internet vergisst nicht.

Tierra Whack hat zum Berühmtwerden 14 Minuten und 56 Sekunden gebraucht, und zwar mit ihrer ersten Veröffentlichung „Whack World“ von 2018. 15 Songsskizzen, maximal eine Minute lang, reichten, damit sich die Musikwelt unwiederbringlich in sie verliebte. Und sie von dem Freestyletalent und der Spoken-Word-Performerin auf den Straßen Philadelphias in andere Popstratosphären katapultierte.

Tagesspiegel Weekender: Ausgeh-Tipps für Berlin Berliner Bars, Bücher, Podcasts: Unser neuer „Weekender“-Newsletter hilft bei Ihrer Wochenend-Planung. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die 1995 geborene Künstlerin wurde zur Kollaborationspartnerin für Kolleg:innen wie Beyoncé (auf dem Soundtrack-Album „The Lion King: The Gift“), Alicia Keys, Lil Yachty, Tyler, the Creator und Asap Rocky, aber auch Underground-Größen wie Produzent Flying Lotus und Werbebotschafterin für Apple und Lego.

Zur Person Tierra Whack kam 1995 in Philadelphia zur Welt, begann schon als Kind zu dichten und als Teenager zur rappen. Bekannt wurde sie 2018 mit dem Album „Whack World“, das 15 einminütige Songskizzen enthielt. 2021 folgten drei EPs. Am 15. März erscheint „World Wide Whack“ bei Interscope.

Straße und High-End-Werbung, Whack scheinen diese vermeintlichen Gegensätze genauso wenig zu interessieren wie Genregrenzen, wie sie 2021 mit drei EPs bewies, die ganz minimalistisch nur „Rap?“, „Pop?“ und „R’n’B?“ hießen, das Fragezeichen dabei immer der wichtigste Bestandteil des Titels. Im Pop des 21. Jahrhunderts fließen diese Welten sowieso ineinander, wo sollen also die Grenzen liegen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nun veröffentlicht Whack ihr erstes „richtiges“ Album, also eines, das Songs beinhaltet, die länger als eine Minute dauern – und die alle auch noch über ein Narrativ miteinander verbunden sind. Ausgerechnet in einer Zeit, in der viele ihrer Kolleg:innen immer kürzere, unzusammenhängende Songs produzieren, damit die gut für die alles regierenden Algorithmen von Tiktok, Instagram und Musikstreamingdienste funktionieren.

Es wäre allerdings auch überraschend gewesen, hätte Whack ihr erstes Album in voller Länge nicht dazu genutzt, ein eigenständiges Statement zu liefern. Anknüpfend an Vorbilder wie André 3000 von Outkast, aber auch Janelle Monáe hat Whack sich ein Alter-Ego geschaffen, das zwar ihren Nachnamen trägt, „Whack“, aber als Mensch-Pierrot-Clown-Hybrid mit übermenschlichen Kräften durch die letzten 100 Jahre in der Geschichte des Massenentertainments streift.

Surrealistisches Spiegelkabinett

Wir folgen Whack über einen Tag, von Geburt bis zum Tod und voraussichtlicher Wiedergeburt. Dafür nutzt Whack Techniken wie Collage, Elemente aus Kinderliedern, Beats, die auf dem Sound der westafrikanischen Dunun-Trommel basieren oder etwa Synths, die sich durch besonders aggressive Bars auf Songs wie „X“ sägen oder poppige R’n’B-Tracks mit Nullerjahre-Attitüde wie auf „Moovies“ einrahmen.

Besonders stark aber ist Tierra Whack, wenn sie mit ihrer Kunstfigur die Untiefen ihrer Psyche und mentalen Verfassung ergründet. Denn ganz spurlos ist ihr Aufstieg nicht an ihr vorübergegangen. Immer wieder hat sie den Einfluss von Kritik, Gerüchten um ihre vermeintlich mangelnde Authentizität und übergriffige Fans thematisiert, so etwa in der Doku-Fiktion „Cypher“ aus dem vergangenen Jahr, die die Regeln der Künstler:innendokumentation unterläuft und in ein surrealistisches Spiegelkabinett verwandelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Auf „World Wide Whack“ knüpft sie mit einem Song wie „27 Club“ an diese satirische Auseinandersetzung mit den negativen Aspekten kreativer Existenz an: „Like a glass full but I'm empty“ – Stress, Burnout, Suizidgedanken. Ähnlich arbeitet das auf das Nötigste reduzierte „Difficult“, das ihre beeindruckenden Fähigkeiten als Rapperin zeigt.

Mit minimalsten Mitteln stellt Whack eine berührende Intimität zwischen sich und ihrer Hörer:innenschaft her, um von der Herausforderung, im jungen Alter zu einer Hoffnung ihrer Generation erklärt zu werden, von Schmerz, von Depressionen, von Richtungs- und Sinnsuche zu erzählen.

Aber es ist nicht alles nur Düsternis auf „World Wide Whack“, das Pendel schwingt umgehend in die andere Richtung, etwa bei dem vor Selbstbewusstsein strotzenden „Invitation“ oder im „Shower Song“. Darin setzt sich Tierra Whack in eine Linie mit Künstlerinnen wie Whitney (Houston), Britney (Spears), Aretha (Franklin) und auch Kollaborationspartnerin Alicia (Keys) – nicht ohne auch zweideutig auf Dove-Seife anzuspielen, eine Marke, die in der Vergangenheit mit rassistischer Werbung aufgefallen ist.

Die Welt von Whack, sowohl der realen Künstlerin Tierra, als auch der gleichnamigen Kunstfigur, ist eine der doppelten Böden, der mal obskuren, mal offensichtlichen Referenzen und Verweise. „World Wide Whack“ wirkt wie ein schillerndes Kaleidoskop, das nach jeder Drehung eine völlig neue Welt eröffnet, aber immer zusammengehalten wird von Whacks Stimme und ihrem umwerfenden Charisma als Performerin.

In einer Welt, in der Ruhm zur ubiquitären, gleichförmigen Ware geworden ist, sticht Tierra Whack mit ihrem Willen, diesen Ruhm immer wieder zu riskieren, heraus – und bleibt uns genau deswegen hoffentlich noch lange erhalten.