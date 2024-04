Der Hamburger Hafen in der Fotografie Staunen und arbeiten im Tor zur Welt

Häfen sind Tore zur Welt. So zumindest war es, als noch Dampfschiffe von dort eine weite Fahrt antraten oder ihre Ladung löschten. Ein touristischer Rest nur ist von dieser Aura geblieben, seitdem Flugzeuge für eine viel schnellere Beförderung sorgen. Umso reizvoller mag darum die Erinnerung an die Zeiten sein, als schon der Name Hamburgs – neben dem Bremens – Fernweh weckte und zugleich für prosperierenden Handel stand. Davon erzählt nun die Doppelausstellung zweier mit Hamburg verbunden gewesener Fotografen: Rolf Tietgens und Alfred Ehrhardt - dem Namensgeber der Galerie.