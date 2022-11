Der junge Meister Wie aus Max Beckmann wurde

Wer hat mit erst 19 Jahren schon einen Lebensplan? Eher zweifelt man an sich, sucht mühsam seinen Weg zwischen all den Möglichkeiten. Max Beckmann waren solche Bedenken wohl fremd. „Ich glaube, daß ich alles erreichen werde was ich will, alles“, notierte er. Woher nahm er diese Selbstgewissheit?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden