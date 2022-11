Der neue Film von Alejandro G. Iñárritu Die zauberhaften Zweifel eines Oscar-Gewinners

Wenn ein berühmter mexikanischer Regisseur einen berühmten mexikanischen Regisseur zur Hauptfigur seines Films macht, darf man annehmen, dass er von sich selbst erzählt. Und sicher tut Alejandro G. Iñárritu das auch. Dennoch wäre Hollywoods verwegener Fantast nicht er selbst, fände er nicht auch in „Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten“ Wege, seiner eigenen Geschichte einen Haufen irrealer Momente und bizarrer Verzerrungen zu schenken – also: die Mittel des Kinos als Verzauberungsmaschine voll auszuschöpfen.

Tatsächlich ist die Netflix-Produktion mehr ein psychoanalytisch-existenzialistisches Schauspiel als eine biografische Annäherung. Ein Mann, der alles erreicht hat, setzt sich mit der Frage auseinander, was wirklich wichtig ist im Leben.

Erfolg zu haben, war mein größter Fehler. Silverio Gama als Alter ego Alejandro G. Iñárritus in „Bardo“

Dazu muss man wissen, dass es ziemlich still geworden ist um den fünffachen Oscar-Gewinner Iñárritu, seit er die begehrte Trophäe sogar in zwei aufeinanderfolgenden Jahren für die Beste Regie erhielt – 2014 mit „Birdman“ und 2015 mit „The Revenant“. Das ist keinem bis dahin je vergönnt gewesen, und es hat eine Karriere gekrönt, die Standards gesetzt hat in Bezug auf visuelle Kraft mit ihrem rohen pseudo-dokumentarischen Zugriff, der sich zu opulenten Settings symbolischer Schönheit öffnet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ob nun aus Erschöpfung oder geschockt vom eigenen Erfolg – Iñárritu zog sich jedenfalls zurück. Und es gärte in ihm offenbar ein Minderwertigkeitskomplex, der zur Klärung drängte: „Ich will wahrgenommen werden“, heißt es in „Bardo“ einmal, „aber wenn es passiert, schäme ich mich.“ Denn obwohl Iñárritu als überzeugter Independent-Filmer angefangen hatte („Amores Perros“), erlaubte ihm sein wachsender Erfolg mit „21 Gramm“ und „Babel“, das Studiosystem in großem Umfang für seine Zwecke zu benutzen. Bis zu dem Punkt, da er zwischen Fantasie und Realität wählen zu müssen glaubte. „Bardo“ verarbeitet eine künstlerische Existenzkrise, die in dem Satz gipfelt: „Erfolg zu haben, war mein größter Fehler.“

Das klingt wie ein reichlich prätentiöser Konflikt. Doch Iñárritu begnügt sich nicht mit der Selbstkasteiung. Die Suche nach den Wurzeln seines Problems lässt ihn vielmehr nach seiner Identität als Mexikaner, als Vater und als Künstler fragen. Und da wird die Sache interessant. Denn der Regisseur wendet nun dieselbe surreale Bildgewalt auf sich selbst an, mit der er in „Birdman“ den Superhelden-Mythos von Marvel & Co dekonstruiert hatte.

Nach Mexiko kehrt der Journalist und Dokumentarfilmer Silverio Gama als Star zurück (äußerlich seinem Regisseur durchaus ähnlich: Daniel Giménez Cacho). Begleitet von seiner Frau (der reizenden Griselda Siciliani), einem halbwüchsigen Sohn und einer in den USA studierenden Tochter Camila (Ximena Lamadrid) wird er auf Empfängen gefeiert und in einer Fernsehshow düpiert, vom US-Botschafter umworben und verliert doch zusehends die Orientierung. Als bestünden Stadt, Wüste, atemberaubende Landschaften nur aus ihm und seinen Traumata, irrt Gama durch eine Welt, die er zwar geistreich zu kommentieren weiß, aber nicht mehr begreift.

Dialog auf einem Leichenberg

Als ihm im barocken Schloss Chapultepec von dem wuchtigen US-Diplomaten (Jay O. Sanders) erklärt wird, wie der sich politische Schützenhilfe zur Verbesserung der Beziehung zwischen den USA und Mexiko vorstellt, sieht Gama vor seinen Augen noch einmal jenes letzte Gefecht von 1847 sich ereignen, das als „Martyrium der Heldenkinder“ in die Geschichte des Landes einging und die Niederlage Mexikos gegen die amerikanischen Truppen besiegelte. Junge Kadetten stürzen von Türmen des Schlosses, fallen in Kanonendonner und Pulverdampf und liegen wie Laub auf dem Boden, während die Männer die Bedingungen eines Exklusiv-Interviews mit dem US-Präsidenten aushandeln, das Silverio führen soll.

(In acht Berliner Kinos, alle OmU. Ab dem 16. Dezember auf Netflix)

Mit dieser historischen Überblendung ist der Ton gesetzt und Iñárritu erweist sich als guter Schüler Fellinis, um das Kino als Ort der Entfremdung gegen sich selbst einzusetzen. So irrt Gama einmal Nächtens durch die menschenleeren Straßen des Centro Histórico von Mexiko City, wo er seinem verstorbenen Vater und Cortez begegnet, dem Eroberer, dem es mit 400 Spaniern gelang, ein Volk von 300.000 Azteken zu besiegen und der jetzt auf einem riesigen Leichenhügel sitzend erklärt: „Wir kamen, um zu helfen.“

Am faszinierendsten dabei ist, wie Iñárritu seinem Selbstfindungstrip Wärme und Klarheit verleiht, statt dem Sog einer psychedelischen Horrorshow zu erliegen. Obwohl die extreme Weitwinkeloptik ein Breitwandspektakel grandioser Leere und vibrierender Massenszenen ermöglicht, bleibt der Ton stets persönlich, direkt, intim.

Ein Kind will nicht geboren werden und kriecht zurück

Auf die Spitze getrieben wird das in einer Bettszene, die wunderbar beschwingt und genau auf die Weise beginnt, wie zwei vertraute Menschen miteinander Sex haben sollten, bevor das Ganze unvermittelt in eine krude Geburt übergeht. Das Kind, das sich hier Aufmerksamkeit verschafft, ist der vor Jahren als Säugling verstorbene Sohn Mateo. Da die Familie noch keinen Umgang mit dem Verlust gefunden hat, beschließt sie, die Asche des toten Kindes endlich in einem Ritual im Meer zu verstreuen. Es ist eine schöne, friedliche und herzergreifende Szene, vier Menschen um eine Gegenwart trauern zu sehen, die nie stattfinden durfte – während der Säugling ins Meer zurückkrabbelt.

Gespräch mit der Tochter. Daniel Gimènez Cacho und Ximena Lamadrid (von links) © © Limbo Films, S. De R.L. de C.

Was ist wichtig im Leben? Iñárritu betreibt enormen Aufwand, um seine Midlifecrisis zu bewältigen. Nach der Venedig-Premiere wurde „Bardo“ von ihm auf eine Länge von 2:39 Stunden gekürzt.. Man kann das übertrieben finden. Zu viel Freud’sche Symbolik, zu viel einsamer Mann in den Kulissen seines Daseins. Iñárritus Traum vom Fliegen, dem er in „Birdman“ Ausdruck verlieh, taucht auch in diesem Drama wieder auf. Und es beschleicht einen der Verdacht, dass die Methode Iñárritu vielleicht wirklich von ihrem Schöpfer überdacht werden muss, wenn das Beste an diesem Schwebezustand nur darin besteht, eine leere Landschaft von oben zu sehen.

Zur Startseite