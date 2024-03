Der Songcontest unpolitisch? Im Ernst? „In dem Augenblick, in dem man teilnimmt, unterwirft man sich den Regeln“

Herr Freiling, der Veranstalter des ESC, die Europäische Rundfunkunion, sagt, der ESC sei ein unpolitischer Wettbewerb. Ist das wirklich ernst gemeint?

Das sagt nicht nur die Europäische Rundfunkunion, das ist in den Statuten des ESC so festgehalten. Und entsprechend ist ja auch jede politische Stellungnahme der teilnehmenden Delegationen um den ESC herum, also auf der Bühne oder während der Finalwoche, strikt untersagt und führt bis zu einer Disqualifizierung.