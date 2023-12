Der Verleger und Schriftsteller Michael Krüger im Interview „Gott ist ein Melancholiker“

Herr Krüger, Sie sind Schriftsteller, Lyriker, Herausgeber und waren jahrzehntelang Leiter des Hanser Verlags. Was ist Ihre hauptamtliche Profession, und was die Ihnen liebste?

Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, bezeichne ich mich immer als Rentner. Das ist nun einmal die Wahrheit. Alles andere sind ehemalige Sachen. Oder seltsame: Ich schreibe Gedichte, ich versuche gerade, einem iranischen Schriftsteller eine Wohnung zu besorgen, ich bin dabei, Gedichte einer afghanischen Lyrikerin herauszubringen. Und ich arbeite, neben tausend anderen Projekten, an einem Buch über israelische Dichter. Dafür aber bekommt man keine Rente.