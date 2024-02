Die Bären-Jury der Berlinale „Die Berlinale kann fünf AfD-Politiker aushalten“

Der Berliner Regisseur Christian Petzold hätte kein Problem mit der Anwesenheit von einigen wenigen AfD-Politikern bei der Berlinale-Eröffnung. „Ich denke, es ist kein Problem, fünf Personen von der AfD im Publikum zu haben“, sagte der 63-Jährige am Donnerstag in Berlin.

Petzold ist Mitglied der diesjährigen siebenköpfigen Berlinale-Jury. „Wir sind keine Feiglinge. Wenn wir es nicht aushalten, dass fünf Personen von der AfD im Publikum sitzen, werden wir unseren Kampf verlieren.“ Auf weitere Nachfragen hin betonte er, man mache das Problem mit dieser Frage größer, als es sei. Hunderttausende gingen gegen Rechts auf die Straße, das sei sehr viel wichtiger.

Hintergrund ist die Ein- und Ausladung von fünf AfD-Politikern zur Eröffnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin am Abend im Berlinale-Palast am Potsdamer Platz. Das Festival hatte nach internationaler Kritik die Mandatsträger wieder ausgeladen, die über Kartenkontingente für die Berliner Senatskanzlei und die Behörde der Kulturstaatsministerin eine Einladung erhalten hatten. .

Jury-Präsidentin und Schauspielerin Lupita Nyong'o wurde bei der Pressekonferenz der Jury gefragt, ob sie es ausgehalten hätte, mit Vertretern der AfD im gleichen Raum zu sein. „Ich bin hier eine Ausländerin“, sagte die 40-Jährige. „Ich kenne die politische Situation hier nicht in- und auswendig. Ich bin froh, dass ich diese Frage nicht beantworten muss.“

Die Berlinale beginnt am Donnerstagabend und zeigt bis zum 25. Februar 239 Filme. Eröffnet wird das Festival mit der irisch-belgischen Produktion „Small Things Like These“ von Tim Mielants, mit Cillian Murphy in der Hauptrolle. Darin geht es um das Thema Mitwisserschaft und die Frage, ob man sich einmischt, wenn anderen Menschen Unrecht geschieht und sie ausgegrenzt werden, oder ob man vorgibt, es zu ignorieren. (dpa/chp)