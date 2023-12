„Die Handtasche muss lebendig sein“ Philip Grözinger und Stefan Rinck laden ein ins Nonsense-Universum 

„Das ist ja total sinnfrei“. Dieser Satz gehört zum Alltag, vor allem in Verbindung mit Beiträgen in den sozialen Medien. Meistens fängt eine Freundin an zu kichern, man fragt was los ist und bekommt einen Beitrag mit Wirrwarr und Kontextlosigkeit gezeigt.

Es liegt an einem selbst, das Gesehene einzuordnen. Die einen reagieren mit Verwirrung, die anderen sind irritiert oder lachen einfach mit. Es ist, was man daraus macht. Das trifft auch auf die Werke zu, die Philip Grözinger und Stefan Rinck in der Ausstellung „Die Handtasche muss lebendig sein“ präsentieren.

Der Titel der Ausstellung knüpft an die Meme-Kultur an und zitiert eine Aussage von Bruce Darnell, dem ehemaligen Juror der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“. Bei einem Übungslauf wurde Teilnehmerin Fiona von Bruce dazu aufgefordert, der Handtasche mehr Leben einzuhauchen. Die Szene ist Teil der deutschen Meme-Kultur geworden. Grötzinger und Rinck sind sich dessen bewusst und erkennen, dass in scheinbar unwichtigen Momenten Wesentliches zum Vorschein kommen kann.

Formwandler in rosa Welten: Die Ausstellung „Die Handtasche muss lebendig sein“ bei 68projects. © Gerhard Haug, Courtesy of Galerie Kornfeld

In den Ausstellungsräumen der Galerie 68projects kommen die Werke der beiden Künstler erstmals zusammen. Philip Grözinger, geboren 1972 in Braunschweig, lebt und arbeitet in Berlin. Er hatte einen Lehrauftrag an der Weißensee Kunsthochschule und ist bekannt für seine bunte Malerei mit dunklem Twist. Er erschafft alternative Wirklichkeiten, in denen er seine bizarren Figuren platziert. Die Figuren, zum Großteil mit einem Grinsen versehen, geben den Bildern Dynamik.

Werke wie Grözingers „Cowboy“ und „Atlas“ spielen mit Klischees und zeigen die Oberflächlichkeit der Gesellschaft. Der Cowboy, steht mit Tulpe und kunterbuntem Torero einer gängigen Vorstellung von Maskulinität entgegen und Atlas schultert in Badehose eine rosa Weltkugel, die ihm die Augen weit öffnet und es ihm unmöglich macht, den Blick vom Weltgeschehen abzuwenden.

Die skulpturalen Arbeiten des Bildhauers Stefan Rinck könnten den Bildern Grözingers entsprungen sein. Rinck, geboren 1973 in Homburg, studierte Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität des Saarlandes und begann später mit einem Studium der Bildhauerei an der Akademie der Künste in Karlsruhe. Seine kleinen Monster runden das Image des etwas anderen Wunderlandes ab, das die Ausstellung präsentiert. Die Skulpturen erzeugen trotz ihrer monolithischen Beschaffenheit das Bild einer vertrauten Gestalt. Die dinosaurierähnliche Kreatur mit Kajak oder die pelzige Raupe mit Gebiss werden als Freunde erkannt und sind schlicht und einfach süß.

Zur Ausstellung „Die Handtasche muss lebendig sein“ ist bis zum 6. Januar in der Galerie 68projects zu sehen. Fasanenstraße 68, Di bis Sa von 11 bis 18 Uhr.

Das Herzstück der Ausstellung „Lonely Tunes“ ist eine kollaborative Arbeit der beiden Künstler und verbindet die Vision einer visuellen Nonsense-Dichtung. Hier herrscht völliges Chaos: Ein Zentaur schießt auf einen Zwerg mit Party-Hut, der aus dem Hintern einer blauen Figur hervorkommt. Ein bissiger Pack-Man isst eine Wurst, der Vulkan hat einen Bart und dahinter steht teilnahmslos Baby-Darth-Vader.

Das Bild lehnt bewusst jede Art von logischer Interpretation ab, es lassen sich popkulturelle Motive wiedererkennen und der Betrachter muss das Durcheinander individuell interpretieren. Grözinger und Rinck nutzen die Sinnverweigerung als Stilmittel, aber ohne den totalen Zweifel des Dadaismus. Die Künstler spielen mit Traditionen und Regeln und brechen mit dem Interpretationszwang der Kunst. Das „Warum?“ wird zum „Warum nicht?“.

Grözinger und Rinck integrieren alte und neue popkulturelle Momente und erzeugen so gesellschaftliche Relevanz. Angetan hat es ihnen auch der Hund. Grötzingers Bullterrier mit Glubschaugen ziert einen Pulli, den es für satte 1000 Euro zu erwerben gibt. Nonsense, oder nicht?