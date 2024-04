Der Sprengsatz detoniert. Die Explosion zerstört den Stützpfeiler eines Turms, der sich nun langsam, fast schläfrig zur Seite neigt – und dann in ein benachbartes Gebäude kracht. Die makellos weiße Wand des Gebäudes zersplittert beim Aufprall in unzählige Trümmerteile, die von einer weiteren Explosion auseinandergerissen werden. Der Trümmerschauer regnet auf eine abschüssige Rampe, die Betonbrocken rutschen über eine Kante und fallen dann in die bodenlose, neblige Tiefe. Mission erfüllt.