„Die Kunst, viele zu bleiben“  Neue Veranstaltungsreihe eröffnet im HAU

In Buenos Aires haben in diesem Jahr schon vier freie Theater dichtgemacht. Und das, obwohl die Argentinier eigentlich ein theaterbegeistertes Volk sind. Aber wo ein durchgeknallter Präsident mit der Kettensäge in den Wahlkampf zieht und diese nach seinem Sieg umgehend an die Finanzierung der Kultur anlegt, da bröckeln eben die Fundamente. „Wäre, was in Argentinien geschieht, ein Theaterstück, müsste man es als Farce bezeichnen“, sagt Mercedes Méndez. Sie kennt sich aus. Die Argentinierin arbeitet als Journalistin und Kritikerin für einige der wichtigsten Medien in Buenos Aires. Sie beschreibt sehr anschaulich, wie schnell Verhältnisse kippen können.

Méndez spricht im HAU – Hebbel am Ufer anlässlich des Startschusses für die Veranstaltungsreihe „Die Kunst, viele zu bleiben“. Diese wird vom Fonds Darstellende Künste in Kooperation mit dem Goethe-Institut sowie verschiedenen Kultureinrichtungen und Theaterfestivals zwischen Düsseldorf und Dresden bis Ende August organisiert und trägt ihr Programm schon im Titel. Wobei die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ferda Ataman Recht hat mit ihrem Hinweis, dass „Die Kunst, viele zu werden“ vielleicht noch besserer Titel wäre. Denn gerade im Bereich der Hochkultur sei die Vielfalt durchaus noch ausbaufähig.

Chialo über den „kaputten Diskurs“

Ataman ist nicht die einzige Politik-Vertreterin, die anlässlich der Eröffnung der Reihe im HAU spricht. Es findet auch ein Panel mit dem Berliner Senator für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Chialo (CDU) und seinem Hamburger Amtskollegen Carsten Brosda (SPD) statt (zugleich Präsident des Deutschen Bühnenvereins), das vor allem eins beweist: Die Kunst hat es gegenwärtig auch in Deutschland gar nicht leicht, ihre Rolle als Streiterin für Demokratie und Freiheit wahrzunehmen. Zumal die Angriffe ja nicht nur von Rechts kommen.

Chialo erzählt etwa von der zurückliegenden Veranstaltung „Kolonialismus erinnern“ im HKW, die von den mittlerweile üblichen Störaktionen der „Free Palestine“-Fraktion unterbrochen wurde. Für ihn ein Beispiel, „wie kaputt der Diskurs mittlerweile ist“. Mit Antidiskriminierungsklauseln – das wird mehrfach auf dem Panel thematisiert – ist einer solchen Entwicklung schwer beizukommen.

Bemerkenswerterweise bleibt eines bei all dem völlig ausgeblendet: Wieviel Kunst und Kultur wollen wir uns denn leisten? Und wer tritt dafür ein in Zeiten des knapper werden Geldes? Gut, von argentinischen Verhältnissen – wo ein geschlossenes historisches Kino gegen Protestierende von der Polizei abgeriegelt werden muss – sind wir noch entfernt. Aber wo es um Kunst geht, gibt es wenig Gewissheiten.

Geschichten, zu glaubhaft, um wahr zu sein

Genau das ist auch das Thema der Produktion „La Obra (Das Stück)“ des argentinischen Theatermachers Mariano Pensotti, die im Anschluss an die Eröffnung der bundesweiten Foren im HAU gezeigt wird. „La Obra“ ist kluges, fiktionales Doku-Theater, das mit verschiedenen Erzählebenen spielt, um den Punkt zu machen: trau den Geschichten nicht, die zu glaubhaft sind, um wahr zu sein. Es geht um einen in Frankreich lebenden libanesischen Regisseur, der auf den Fall des polnischen Juden Simon Frank stößt. Der ist als KZ-Überlebender in eine argentinische Kleinstadt gekommen und hat dort begonnen, das eigene Leben als Theaterstück aufzuziehen. In immer aufwendigeren Nachbauten des Warschaus seiner Kindheit.

In „La Obra“ verschwimmen die Grenzen zwischen Theater und Realität. © Nurith Wagner-Strauss

Das Unterfangen wächst sich über Jahrzehnte zum Passionsspiel aus, bei dem bald 200 Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes beteiligt sind. Einige dieser Amateur-Schauspielerinnen und -Schauspieler stehen nun (vermeintlich) auf der Bühne. Wobei sich in Bezug auf Franks Geschichte herausstellt, was auch in jedem von Vielfalt geprägten Diskurs mitbedacht werden sollte: Alles könnte anders sein.