Die Welt im Barbie-Fieber Vielmehr als nur ein Film

Am vergangenen Samstag hatte der Film „Barbie“ seine Deutschlandpremiere – ohne die beiden Hauptdarsteller. Margot Robbie und Ryan Gosling mussten wegen des Schauspielerstreiks in Hollywood im letzten Moment ihre Teilnahme absagen. Die Gäste feierten dennoch – gekleidet in pink und rosa im Theater am Potsdamerplatz, das für diesen Anlass in eine pinke Traumwelt verwandelt worden war.

Perfekte Barbie-Welt

Im Trailer des Films sehen wir Bilder einer „perfekten“ Barbie-Welt: das pinke Barbie-Haus, der Blick vom Dach des Hauses auf die Barbie-Welt im rosa Sonnenuntergang; Ken und Barbie mit Wasserstoff gebleichten, perfekt gelegten Haaren; die Frauen mit Barbie-Kleidern und rosa Pantöffelchen; Ken im smarten „Beach-Look“.

Begleitet wird der Film von einer aufwendigen Marketing-Kampagne. Seit Monaten laufen die Social-Media-Kanäle heiß. Seinen Urlaub kann man dank Airbnb in diesem Sommer in einem Barbie-Haus verbringen, im Pool paddelt man dann auf einer Barbie-Gummi-Matratze. Fashion-Experten und -expertinnen feiern in diesen Tagen in ihren Blogs und Artikeln die neue Barbie-Mode und philosophieren darüber, ob das smarte Outfit von Ken der ultimative Sommerlook für Männer wird.

Ncuti Gatwa bei der Europa-Premiere des Films am Leicester Square in London. © imago/PA Images/IMAGO/Doug Peters

Zielgruppe sind Erwachsene

Die spanische Modefirma Zara hat eine ganze Barbie-Kollektion mit Ken-inspirierten Boxershorts, Beauty-Produkten und Pop-up-Events im Angebot. Es gibt Barbie-Lippenstift, Barbie-Schuhe und neongelbe Barbie-Rollschuhe. Zielgruppe sind dabei nicht Kinder, sondern Erwachsene.

Die Kampagne ist so umfassend, dass auch Marketingexperten sie nicht mehr nur als Vermarktung eines Films, sondern vielmehr eines Lebenswandels bewerten. In diesem ganzen Barbie-Wahn tröstet es nur wenig, dass sich der Barbie-Look seit der eigenen Kindheit„diversifiziert“ hat oder dass sich die Protagonistinnen in diesem Film wohl immerhin mit dem Phänomen eines flachen Damenschuhs, ja sogar mit der Birkenstock-Sandale auseinandersetzen.

Ob man den Hype besser versteht, wenn man den Film gesehen hat, bleibt offen. Eines ist schon jetzt klar: Wir sind in diesem Sommer Zeugen eines großen Eskapismus. Knapp zwei Stunden Flucht in die schöne „heile“ Barbie-Welt und danach bitte auch noch ein bisschen Barbie-Zuckerwatte im eigenen Leben. Paradies oder Dystopie – das dürfen wir nach Sichtung des Films dann alle selbst entscheiden