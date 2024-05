Dirigent Kirill Petrenko im Gespräch Wer fühlen will, muss hören

Kirill Petrenko ist ein fantastischer Künstler. Wer ihn live im Konzert erlebt, versteht sofort, warum der 1972 in Omsk geborene Dirigent eine derart steile Karriere hingelegt hat, die ihn vom Kapellmeister an der Wiener Volksüber über Generalmusikdirektoren-Posten in Meiningen, an der Komischen Oper und dem Bayerischen Nationaltheater 2019 an die Spitze der Berliner Philharmoniker führte.

Petrenko kann wunderbar über Musik sprechen, eloquent erklären, was ihn an dieser oder jener Komposition fasziniert, ad hoc benennen, wie er sich die unterschiedlichen Partituren erschlossen hat. Er ist dafür berühmt, dass er extrem akribisch probt, und es gelingt ihm dadurch, bei den Aufführungen immer wieder Details zum Klingen zu bringen, die andere Maestri überhören.

Nur mit Musikern tauscht er sich aus

Wer allerdings wissen will, wie der Mensch Kirill Petrenko tickt, was er über gesellschaftliche Entwicklungen denkt oder auch über die Funktionsmechanismen des internationalen Klassik-Business, der wird enttäuscht. Denn seit mehr als 15 Jahren weigert sich der Dirigent, Journalisten von Angesicht zu Angesicht Interviews zu geben. Musikern öffnet er sich dagegen gerne, natürlich strikt auf ästhetische Fragen bezogen. Im Internet findet man auf der Philharmoniker-Plattform „Digital Concert Hall“ zu jedem seiner Programme spannende Pausengespräche, die er mit Orchestermitgliedern geführt hat.

Und so kam es einem kleinen Wunder gleich, als es der Intendantin der Berliner Philharmoniker, Andrea Zietzschmann, zusammen mit ihrer Pressesprecherin Elisabeth Hilsdorf im vergangenen Jahr gelang, Kirill Petrenko zu einem Roundtable mit der Hauptstadtpresse zu bewegen. Da blitzte dann durchaus ein wenig von der Persönlichkeit des Künstlers auf.

Am Freitag fand dieser moderierte Gedankenaustausch zwischen dem Dirigenten und Medienvertreter:innen nun seine Fortsetzung. Diesmal aber zeigte sich Petrenko weniger auskunftsfreudig, zog sich bei politischen Themen wie dem Krieg im Gaza-Streifen oder der US-Präsidentenwahl auf neutrale Formulierungen zurück, und mochte auch in Bezug auf Berliner Belange jenseits seiner programmatischen Schwerpunktsetzungen nicht wirklich Stellung nehmen.

Kirill Petrenko dirigiert die Berliner Philharmoniker © Stephan Rabold

Dass auf der jüngst neu gestalteten Website der Philharmoniker jetzt die Eigenveranstaltungen des Orchesters getrennt von den Gastveranstaltungen angezeigt werden, war ihm als „Internet-Dilettanten“ noch nicht aufgefallen. Dass im Rahmen der umfangreichen Vermietungen ihrer beiden Säle, zu denen die Philharmoniker seitens der Subventionsgeber angehalten sind, auch Ensembles auftreten, die künstlerisch weniger seriös arbeiten als Petrenko selbst, schien ihm nicht wirklich bewusst zu sein. Sein Elfenbeinturm hat wohl nur wenige Fenster.

In der Vorschau auf die kommende Saison findet sich kein persönliches Wort des Chefdirigenten an das Publikum. Es gibt allerdings auch keinerlei Alphamännchen-Eitelkeiten mit Hochglanz-Bilderstrecken. Und wer wissen will, was genau der Chef 2024/25 dirigiert, muss im Internet nachschauen - in der gedruckten Broschüre findet sich dazu lediglich eine magere Zusammenfassung.

Er liebt Rachmaninow

Ja, sagt Petrenko auf Nachfrage, er sei eben kein Mann für die großen Fotogeschichten. Und „tiefschürfende Sentenzen“ zum Programm dürfe man von ihm auch nicht verlangen. Was er zu sagen habe, sage er nun einmal während der Aufführungen, wortlos, beim Dirigieren. Das möge „vielleicht unspektakulär“ erscheinen, sei aber nun einmal seine Art, sich auszudrücken.

Für den Kontakt zwischen Kirill Petrenko und seinen Fans gilt also auch weiterhin: Ihr könnt mich kennenlernen, wenn ihr mir nur aufmerksam genug zuhört. Bei Bruckners fünfter Sinfonie beispielsweise oder bei Gustav Mahlers „Neunter“, bei Werken des ihm so sehr am Herzen liegenden russischen Spätromantikers Sergej Rachmaninow oder bei einer Rarität von Jean Sibelius, jener „Lemminkäinen“-Suite, in der Finnlands Nationalkomponist auf „so unnachahmliche Weise den nordischen Mythen nachspürt“.

Höchst anspruchsvoll sind alle Petrenko-Konzerte der nächsten Saison, bis hin zum Silvesterabend mit Schwergewichtigem von Brahms und Richard Strauss. „Unser Anspruch soll es sein, in den Programmen Mut zu zeigen“, sagt der 52-Jährige – und meint damit den Mut bei der Auswahl der Werke. Neues und Vergessenes will er vorstellen, Seite an Seite mit dem Altbekannten, das in neuem Licht erscheinen soll. Weiter gehen Kirill Petrenkos Ambitionen nicht. Mögen doch andere mit dem vermessenen Vorsatz antreten, durch ihr Wirken die Klassikwelt grundlegend zu verändern.

Wer sich danach seht, Kirill Petrenko als nahbaren Künstler zu erleben, dem bleiben bis auf Weiteres nur die Familienkonzerte der Philharmoniker. Bei denen der Chefdirigent nämlich auch als Co-Moderator auftritt, um seine Gedanken zu Smetanas Tondichtungs-Zyklus „Mein Heimatland“ (im September) oder Beethovens „Pastorale“ (im Februar 2025) mit den Menschen im Saal zu teilen. Vielleicht wird er in Zukunft ein Publikumsgespräch wagen, fügt er am Freitag in der Journalistenrunde hinzu. Er habe seiner Intendantin jedenfalls versprochen, darüber nachzudenken.