DJ-Schwestern aus Kreuzberg Die Balagan Sisters und ihr leicht chaotischer Techno

Balagan ist jiddisch und heißt so viel wie Chaos, Unordnung. Und Sisterhood ist Ausdruck feministischer Solidarität, dabei sind die beiden DJs vom Duo Balagan Sisters auch auf dem Papier Schwestern. „Unsere Mutter benutzt den Begriff Balagan sehr oft, es ist so ein schönes jiddisches Wort und unsere Musik ist auch ,balagan’, weil sie nicht so linear, sondern ein bisschen chaotisch ist“, sagt Zerah Tohuwabohu beim Gespräch.

Zusammen mit Esri Meshugga – auch sie benutzt einen Künstlerinnennamen – legt sie am Weltfrauentag im Club Beate Uwe auf. Das Event stellt weibliche DJs in den Mittelpunkt und soll den Zusammenhalt unter Frauen zelebrieren. Für die Balagan Sisters ist es überdies ein weiterer Schritt hin zu einer Vollzeit-DJ-Karriere.

Zum Event Wumanity: Together We Rise. Line Up: Lisbird, Tornadotoni, Nu Amo, Seiun, Balagan Sisters. Tickets via Resident Advisor. 8. März, 23 Uhr bis 8 Uhr. Beate Uwe, Schillingstr. 31, Berlin-Mitte. Auf SoundCloud kann man in den Sound der Schwestern reinhören: soundcloud.com/balagansisters

„Wir haben schon immer viel auf Geburtstagen oder Partys aufgelegt. Unter anderem, weil wir dabei die Möglichkeit hatten, unsere Musik zu hören und dazu zu feiern“, erzählt Esri Meshugga. „Wir waren gut vernetzt und bereits als Künstlerinnen an Performances beteiligt.“ Der erste Gig der Schwestern war ein Set auf dem Garbicz Festival in Polen. Nach dem Auftritt haben sie viel positive Resonanz erhalten.

90s-Club-Kids

Zerah Tohuwabohu und Esri Meshugga sind Schwestern mit verschiedenen Vätern. Esri ist in Kopenhagen geboren und Zerah nach der Wende in Berlin. Aufgewachsen sind die beiden in Kreuzberg 36 in den neunziger Jahren, eine goldene Ära der Techno-Szene. Damals war die Clublandschaft noch nicht so kommerziell wie heute, und das bot unendliche Möglichkeiten.

Das Kollektiv Bachstelzen habe damals Partys in stillgelegten Kinosälen und Theatern veranstaltet, erinnern sich die Schwestern. „Einmal gab es ein Event in einer alten Brauerei in Neukölln. Die Partygäste wurden von einer Pferdekutsche mit echten Pferden abgeholt. Die Pferde haben uns schon wirklich leid getan, aber das war sehr extravagant“, erzählt Esri Meshugga.

Zunächst studierte Esri BWL und Zerah Jura. Ihre Leidenschaften, das Auflegen und die Kunst, verfolgen sie nebenbei. „Dadurch dass wir immer schon Kunst gemacht haben, sind wir auch anders an das Auflegen herangegangen. Wir haben nicht zehn Jahre lang versucht, die perfekten technischen Details zu lernen, sondern trauen uns, neue Dinge auszuprobieren“, sagt Esri Meshugga.

Wir sind sehr viel unterwegs und sehen uns als Weltbürgerinnen. In unseren Sets verarbeiten wir musikalische Einflüsse von unseren Reisen. Zerah Tohuwabohu vom DJ-Duo Balagan Sisters

Vielfältige Einflüsse gemixt zu Techno

Diese Herangehensweise macht die Sets der Schwestern auch so vielseitig und interessant. „Wenn man sich ausgiebig mit Techno auseinandersetzt, hört man viele Nuancen heraus“, sagt Zerah Tohuwabohu. Und fügt hinzu: „Wir sind sehr viel unterwegs und sehen uns als Weltbürgerinnen. In unseren Sets verarbeiten wir musikalische Einflüsse von unseren Reisen. Wir mixen Musik aus Japan, Indonesien und vielen weiteren Ländern.“

Für Esri Meshugga ist die Musik auch eine Möglichkeit, sich neu mit ihrer eigenen Herkunft zu beschäftigen: „In unserem Aufwachsen war die jüdische Kultur am präsentesten. Die Musik gibt uns Bezug zu all den verschiedenen Kulturen, mit denen wir aufgewachsen sind, wie zu unseren tunesischen und türkischen Wurzeln zum Beispiel“, so Esri.

Tagesspiegel Weekender: Ausgeh-Tipps für Berlin Berliner Bars, Bücher, Podcasts: Unser neuer „Weekender“-Newsletter hilft bei Ihrer Wochenend-Planung. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ein Thema, um das man momentan nicht herumkommt, ist der Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. Er hat vielerorts auch die Clubszene betroffen, zumal dort auch Besucher:innen eines Trance-Festivals getötet wurden. Auf die Massaker angesprochen, sagen die Balagan Sisters: „Wir mögen die Idee von ‚Wir vergessen nicht, wir gehen tanzen‘. Wir brauchen Orte der Begegnung und Musik kann so ein Ort sein und dafür stehen wir zum Beispiel auch in unserer Musikauswahl.“

Mehr Feminismus in der Clubkultur

Nicht nur bei ihrem Set am Weltfrauentag, sondern in ihrer ganzen DJ-Praxis legen die Balagan Sisters ihren Fokus auf Musik von Frauen und nichtbinären Menschen. Denn auch wenn die Clubkultur in Berlin progressiv ist, gibt es noch reichlich Verbesserungsbedarf.

Ein Problem, das häufig vorkomme, sei das Mansplaining, also ungefragte an Frauen gerichtete Erklärlektionen durch Männer. Es habe auf einer Veranstaltung einmal die Situation gegeben, dass ein Typ den Schwestern seine Platten andrehen wollte. „Als wir abgelehnt gesagt haben, erwiderte er: ,Wisst ihr überhaupt, wie man auflegt?’ Ein anderes Mal wollte ein Typ an den Knöpfen vom Mixer drehen“, berichtet Esri. Und das sei nur ein kleines Problem, wenn man bedenke, dass auch sexuelle Belästigung immer wieder vorkomme.

Außerdem verschaffen sich Männer oft gegenseitig Karrierechancen: Das laufe so, dass einer der männlichen Kollegen sagt, er kenne da einen Kumpel, und dann empfehlen sie sich gegenseitig weiter. Aber genau da sehen Zerah Tohuwabohu und Esri Meshugga Handlungsmöglichkeiten: „Anstatt zu versuchen, da hereinzukommen, wo wir nicht gewollt werden, wollen wir uns selbst Räume schaffen.“

Aus dieser Motivation heraus sei auch das Event am 8. März entstanden. Aber vor der Kür kommt die Pflicht: Die Schwestern nehmen wie jedes Jahr an der Demonstration teil, bevor im Club Beate Uwe das Tanzbein geschwungen wird. Esri sagt: „Dieses Jahr gehen wir für den Frieden auf die Straße. Ja, das klingt hippiemäßig, ist aber momentan wichtiger denn je.“