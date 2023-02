Durchs Tor nach Spree-Athen Ein Essay über Preußen als Erinnerung

Als 1817 das Berliner Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt bis auf die Grundmauern niedergebrannt war, sollte schnell ein Ersatz her. Den Auftrag erhielt der aufstrebende Architekt Karl Friedrich Schinkel. Er entwarf ein repräsentatives Gebäude mit einer klassizistischen Tempelfront, ganz in dem an der Antike geschulten Geist seiner Zeit. Niemandem würde in den Sinn kommen, dass das Bauwerk auf den Fundamenten des Vorgängerbaus aufsitzt. Sogar die alten Säulen verwendete Schinkel erneut.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden