Edvard Munch in der Berlinischen Galerie Treffpunkt Schwarzes Ferkel

Ein Bild nur mit Kreidestrichen anzuskizzieren, die nackte Leinwand durchscheinen zu lassen, nur Spuren von Ölfarbe hie und da: Für die konservativen Berliner Künstler war das 1892 zu viel. Edvard Munch provozierte mit seiner Malweise einen handfesten Skandal. Eine Ausstellung seiner Gemälde – man wollte es ja gar nicht Gemälde nennen – im Verein Berliner Künstler wurde nach wenigen Tagen abgesetzt. 120 Mitglieder stimmten für die sofortige Beendung, 105 dagegen.

Das Ergebnis war knapp. Es war ja nicht allein der Stil des Norwegers, der so provozierte. In der kaiserlichen Reichshauptstadt witterten die Neugierigen bereits die Moderne, während die Konservativen am Status Quo festhielten. Und Munch (1863 –1944) leistete dem schwelenden Konflikt zwischen den Generationen Vorschub. Die ganze Aufregeung störte ihn aber nicht, im Gegenteil. Er zeigte die Schau auf eigene Faust in einem anderen Raum und kam fortan oft und regelmäßig nach Berlin.

Großartige Vanitas-Symbolik: Edvard Munchs erstes gedrucktes Selbstbildnis. Es stammt von 1895 und kommt aus der Sammlung des Kupferstichkabinetts Berlin. © Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

Die „Affaire Munch“

Die Berlinische Galerie eröffnet mit „Edvard Munch. Zauber des Nordens“ mitten im Veranstaltungsreigen der Berlin Art Week eine Ausstellung, die sich ganz spezifisch mit Munchs Schaffen in Berlin auseinandersetzt. Mit seiner künstlerischen Entwicklung, seinen Weggefährten, den Institutionen, seinem Publikum, den Kneipen, in die er ging. Ihren Auftrag als Landesgalerie, die sich um das Sammeln, Zeigen und Erforschen der in Berlin hergestellten Kunst kümmern soll, hat sie damit fast übererfüllt.

Die Berlinische Galerie besitzt selbst gar keinen Munch. Schaffte es aber dank der Hilfe des Munch-Museums in Oslo und etlicher Berliner Institutionen eine eindrückliche, berlinspezifische Auswahl zusammenzutragen. Kostenpunkt für alles samt der teuren Versicherungskosten: etwa eine Million Euro rechnet Thomas Köhler, Direktor der Berlinischen Galerie.

Edvard Munchs Gemälde „Vampir“ ist Teil des Lebensfrieses und jetzt in der Berlinischen Galerie zu sehen. © dpa/Soeren Stache

Als man bei den Vorbereitungen in Oslo 2017 erfuhr, dass das Potsdamer Museum Barberini zeitgleich eine Munch-Ausstellung plant, war es ein Schock, erzählen Kuratorin Stefanie Heckmann und Direktor Thomas Köhler bei der Pressekonferenz. Aber bei der im November eröffnenden Schau geht es um Landschaftsbilder und Ökologie. Man kam sich also nicht in die Quere beim Leihverkehr und kooperiere jetzt sogar, heißt es.

Dass Munch mit seinen radikal reduzierten Formen, die Berliner Moderne vorantrieb, ist vielfach erforscht. Wie stark der Künstler in Berlin verwurzelt war, ist weniger bekannt. Von 1892 bis 1907 lebte der rastlose Skandinavier immer mal wieder in Berlin, bevor er wieder nach Norwegen ging. Zwischendurch zog er nach Paris. Berlin aber war sein Sprungbrett, hier fand er eine urbane Bohème, die sich wie er für Psychologie und das Unbewusste interessierte, hier fand er Förderer und Käufer. Nirgendwo sonst hatte er so viele Ausstellungen wie in Berlin.

Stark verwurzelt in Berlin

Der erste Saal zeigt die Berliner Malerei Ende des 19. Jahrhunderts. Ein riesiges Landschafsgemälde von Adelsteen Normann, einem in Berlin lebenden Landsmann Munchs und Mitglied im Verein Berliner Künstler, zieht alle Blick auf sich. „Sommerabend in den Lofoten“ mit orangenem Wolkengebräu und fein ausgemalten Segelschiffen vermittelt die romantische Stimmung, die man damals mit nordischer Landschaftsmalerei verband. Der Norden war, auch durch Theaterstücke von Ibsen und Strindberg, im Kaiserreich sehr en vogue. Befördert wurde das Interesse auch durch den skandinavienbegeisterten Kaiser Wilhelm II., der mit seiner Yacht regelmäßig durch die Fjorde kreuzte.

Edvard Munchs Radierung „Das kranke Kind I“ stammt von 1896 und ist eine der ersten Druckgrafiken, die er gemacht hat. © Kupferstichkabinett/Jörg P. Anders

Wilhelm II., berühmt für seinen konservativen Geschmack, kaufte das Bild von Adelsteen Normann. Heute gehört es der Neuen Nationalgalerie, die es der Berlinischen Galerie für die Ausstellung auslieh. Gegen diese rosafarbene Wucht im goldenen Rahmen steht Munchs reduzierte „Winternacht“, in kräftigen Blautönen zieht er die Natur in die Fläche, setzt scharfe Konturen, lässt weg, was ihm nicht wesentlich erscheint. Der Wandel von der äußeren zur inneren Landschaft deutet sich sachte auch schon in den Bildern der Berliner Walter Leistikow oder in den Landschaften von Munchs Landsmann und Wahlberliner Akseli Gallen-Kallela an, die hier ebenfalls ausgestellt sind.

Zyklus über das Leben

Im Zentrum der Ausstellung steht Munchs Lebensfries. Der Künstler sah den sogenannten Lebensfries als die Essenz seines Schaffens. Gemeint war ein Bilderzyklus, den er bis an sein Lebensende immer wieder neu zusammenstellte und variierte. Der Fries, eine Berliner Erfindung?

Munch hat das später verneint, so erzählt es der sehr schön aufbereitete Ausstellungskatalog. Trotzdem, war es Berlin, wo der Künstler sein Publikum erstmals damit konfrontierte. Die erste Präsentation dieser Art datiert man auf 1893/94 und in erweiterter Form 1902 in einer sehr erfolgreichen Ausstellung in der Berliner Sezession. Diesen Fries von 1902 versucht die Ausstellung nun mit Originalen nachzustellen. Er umfasste ursprünglich 22 Motive. Elf hängen im Museum, wenn auch nicht immer genau das Exemplar, das damals Teil des Frieses war. Munch hat von seinen Motiven oft viele verschiedene Varianten gemalt.

Zur Ausstellung Edvard Munch. Zauber des Nordens, Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124-128, Berlin. Eröffnung 14. September, 19 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 22. Januar 2024.

Etliche ikonische Gemälde wie „Der Kuss“, „Der Schrei“, und „Der Tod im Krankenzimmer“ waren Teil des Lebensfrieses. Munch fand, dass seine Gemälde zu grundlegenden menschlichen Emotionen wie Liebe, Angst und Tod sich „gegenseitig erhellen und erklären“ würden. Dass sich im Fries ein Klang ergab, den das einzelne Bild nicht hatte. Was bei der neuen Zusammenstellung der Berlinischen Galerie fasziniert, sind aber gar nicht so sehr die tiefen emotionalen Themen, der Fluss vom Erblühen bis zum Tod mit diversen schmerzhaften Zwischenstationen, sondern die Vielfalt in Munchs Stil.

Mal kreidig-matt, mal kräftig und flächig, mal extrem reduziert und kantig in den Konturen hat er ihn immer wieder verändert. Allerdings bleibt der Künstler stets dabei: Es geht um die Emotion, nicht ums Detail. Bei den Gesichtern seiner Protagonisten verzichtet Munch auf alles. Manchmal setzt er noch Kreise für die Augen und ein Loch für den Mund, wie man es aus dem „Schrei“ kennt. Der ist übrigens nicht in Berlin, in keiner Variante, schon gar nicht die vier Originalgemälde aus dem Munch-Museum, die dort präsentiert werden wie in einem Schrein.

Munch als Grafiker

Es kommt eine große Anzahl an Leihgaben aus dem Munch-Museum, das die meisten seiner Werke besitzt. Munch vermachte der Stadt einen Großteil seiner Arbeiten als Nazi-Deutschland in Norwegen einmarschierte und er Angst um Kunst bekam.

In meiner Kunst habe ich versucht, mir das Leben zu erklären und ich suchte Klarheit über die Wege des Lebens. Der Maler Edvard Munch über sein Werk.

Die Werke aus dem sogenannten Reinhardt-Fries den Munch 1906 im Auftrag von Max Reinhardt zur Eröffnung der Berliner Kammerspiele schuf, stammen aus dem Besitz der Neuen Nationalgalerie in Berlin und sind ebenfalls Teil der Ausstellung, hoch gehängt, so wie Munch die Serie auch im Theater arrangiert hatte.

Munch dachte zwar immer malerisch, war aber auch ein genialer Grafiker, das Handwerk der Drucktechniken brachte er sich in Berlin, einer Stadt mit vielen traditionsreichen Werkstätten, ab 1894 selbst bei. Mit steiler Lernkurve.

Bedeutungswandel

Allein der Ausstellungsraum mit Munchs Radierungen, Lithografien und Holzschnitten ist ein Erlebnis. Die meisten kommen aus dem Berliner Kupferstichkabinett, das ein großes Konvolut an frühen Druckgrafiken besitzt. Munchs Förderer und Sammler Curt Glaser hatte früh Werke für die Sammlung angekauft. Schön ist der „Kuss“ als Holzschnitt, die Formen noch reduzierter und deutlich präziser als im Gemälde. Daneben radierte, ätzte, schnitt er auch Porträts von Freunden, den Maler Walter Leistikow und seine Frau Anna, die Dramatiker Henrik Ibsen und August Strindberg, mit denen er sich wie mit der restlichen skandinavisch-deutschen Bohème regelmäßig in einer Berliner Weinstube namens „Schwarzes Ferkel“ traf.

Die Ausstellung zeichnet vom ersten bis zum letzten Kapitel, das sich unter anderem auf eine große Ausstellung Munchs 1927 in der Berliner Nationalgalerie bezieht, den Bedeutungswandel nach, den Munchs Werk erfuhr. Erst sprengte er die Vorstellung dessen, was man sich als Landschaftsmalerei vorstellen konnte, dann wurde seine Malerei zum Inbegriff des nordischen Gefühls und schließlich wurde er als nordisch-germanisch von den Nazis vereinnahmt, die ihn aber schließlich doch der entarteten Kunst zurechneten.

Es ist ein großes Verdienst der Berlinischen Galerie, diese ungewöhnliche Zusammenstellung aus den verschiedenen Sammlungen gehoben zu haben. So entfaltet sich Munchs Berliner Geschichte mit vielen Überraschungen.